«Nos centramos en él porque se situó en la escena y reconoció las maniobras que hizo con el coche»

Ricardo A. M., de 32 años y nacionalidad española, cerraba los ojos mientras escuchaba al jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, este lunes por la tarde, en el juicio con jurado en la Audiencia de Palma. El hombre que parecía que se dormía cuando declaraba el investigador está acusado de haber matado a martillazos a otro en es Carnatge y prender fuego a su chabola para ocultar el crimen. La Fiscalía pide una condena de 20 años y cinco meses de cárcel para Ricardo A. M. y el abogado de la familia del fallecido reclama 25.

El jefe del Grupo de Homicidios, Ángel Ruiz, entró en la sala a las 15.30 con una botella de un litro y medio de agua y respondió preguntas sobre el crimen durante tres horas. El instructor del atestado explicó que investigaron al círculo del fallecido y que las antenas posicionaron el teléfono del acusado en el lugar de los hechos hasta las ocho y cinco de la tarde. Situó su coche, un Dacia Sandero blanco, en las inmediaciones de la chabola de la víctima, Melanio Valverde, de 56 años y origen cubano.

–Por el hecho de que Melanio se dedicara a la prostitución supongo que no todas las personas que accedían a la vivienda eran conocidas... –apuntó la abogada de la defensa, Marga Toro.

–En teoría él, según nos refieren, tenía relaciones sexuales a veces, sobre todo de día. Por la noche nos dicen que no dejaba entrar a gente que no conocía. Ninguno de los desconocidos estaba aparcado con su vehículo a la hora que falleció Melanio, sale de la escena y luego vuelve a ver las consecuencias del incendio que ha provocado. Si hubiéramos visto otro vehículo haciendo cosas extrañas lo habríamos investigado.

Ruiz está convencido de que Ricardo A. M. es el autor de la muerte de Melanio la madrugada del 25 de enero de 2022. Los investigadores analizaron un vídeo de un cumpleaños celebrado en agosto en la chabola del fallecido. Aparece el acusado con una cerveza en la mano y el pelo desaliñado. «Todos nos refieren que había una relación previa entre ellos. Citamos a Ricardo como investigado y nos da la impresión de que es una persona con una inteligencia superior a la media, aunque podría tener algún tipo de trastorno mental o social. Notamos muchas incongruencias e incluso nos miente. Cuando le enseñamos las imágenes del vehículo nos describe de forma clara las maniobras que hizo. Él dice que se va de allí porque ve pasar un coche de policía».

–¿Valoraron la posibilidad de que el autor del crimen fuera caminando y no necesariamente en coche?

–Sí, por supuesto que lo valoramos, pero dimos con una persona que manifestó haber estado allí y que usó un vehículo en el que vimos hacer maniobras extrañas que no tenían explicación. ¿Podrían ser todo casualidades? Pues no lo sé, a mí no me lo parece.

Agentes de la Policía Nacional inspeccionan el lugar del crimen. Foto: M. À. C.

Mentiras

El jefe de Homicidios detalló que descartó la participación de otros sospechosos. «Nos centramos en el acusado porque vimos su vehículo y él mismo se ha situado en la escena y reconoce la maniobra que hace con su propio coche. Otra hipótesis que nos planteamos es que hubiera sido una persona con la que hubiera mantenido relaciones el fallecido, pero lo descartamos en cuanto descubrimos el tema del vehículo, las maniobras que hace y la absurda explicación que nos daba el procesado además de mentirnos descaradamente en sus declaraciones».