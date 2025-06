«Me embistió por detrás con la bici, me di un golpe contra la pared y después me metió la mano por todo»

Vanesa -nombre ficticio- estaba a punto de entrar en el portal de su casa, ubicada en el barrio palmesano de Foners. Le faltaban apenas cien metros. Había estado cenando fuera y su hermana le había dejado en la gasolinera de Avenidas, ya que la zona acire le impedía acercarse más con el coche. Era la madrugada del pasado día 26 de abril. «Caminaba por una calle con poca iluminación y escuché una bici, pensé que sería un vecino que iba también a su casa. Pero de repente me embistió por detrás, me di un golpe contra la pared y después me metió la mano por todo. Empecé a chillar y se fue corriendo». Así explica una de las víctimas del depredador sexual detenido en Palma, del que informó en primicia Ultima Hora, la pesadilla vivida hace poco más de un mes.

Tras sufrir la agresión sexual, Vanesa, que prefiere guardar el anonimato, subió deprisa a casa, donde le esperaba su pareja. «Llegué temblando, me puse a llorar. Mi novio quería ir a buscarlo, pero le quité la idea de la cabeza. Esa noche no podía ni hablar», subraya. Interpuso la denuncia ante la Policía Nacional dos días después «gracias a la fuerza que me transmitieron mis padres para hacerlo», apunta. El caso de Vanesa no era el único con ese modus operandi que tenían los agentes de la UFAM en la carpeta. Noticias relacionadas El depredador sexual ya fue detenido en 2024 por hechos similares y por grabar a mujeres en los baños de la Intermodal Más noticias relacionadas Como el de ella había seis casos más, y todos ellos en el mismo barrio. Y siempre aparecía el sospechoso subido a una bici. La Policía Nacional, tras tener en su poder las imágenes tomadas con su móvil por una de las perjudicadas del sospechoso, montó el pasado jueves un dispositivo en la zona. Y surtió efecto. Los policías se toparon de bruces con él. Lo pararon y le pidieron que se identificara. No había duda, era él. Segundos más tarde se le informó que quedaba arrestado por hasta siete delitos de agresión sexual. Esa misma tarde confirmaron que ya había sido detenido en 2024 por otro caso igual y además por grabar a mujeres en los baños de la Intermodal. Para los funcionarios de la Unidad Familia y Mujer que le atendieron sólo tiene buenas palabras. «Se han portado de ‘10’ desde el día que informé de lo ocurrido hasta que me avisaron de que por fin lo habían detenido», recuerda Vanesa.