El crimen de la habitación 505 de Can Pastilla: la trampa mortal del electricista despechado

En el mes de abril de 1985 un electricista francés que pasaba unos días de vacaciones en Mallorca tendió una trampa mortal a una amiga mallorquina de la que estaba perdidamente enamorado. La víctima era una peluquera de 40 años llamada Gloria S.G. y el asesino, Jean Kleine, de 50, simuló que habían pactado un suicidio por amor. Esta es la crónica de dos muertes y de una investigación policial que permitió conocer la verdad.

Jean veraneaba en Sant Elm cada verano y en 1982 conoció a Gloria, cuya familia tenía un chalet allí. Llegó con un amigo enfermo, que precisaba de baños de sol, y le dejaron tumbarse en la terraza de la casa. Por aquel entonces, el francés, que había nacido en una ciudad al Norte del país, empezó a hacerse ilusiones con Gloria, que en realidad no quería nada con él.

La mallorquina tenía tres hijas y poco después se separó de su marido mallorquín. Jean, siempre atento a todo lo que rodeaba a su amiga isleña, recobró las esperanzas de que entre ellos pudieran entablarse una relación seria. Le empezó a llamar por teléfono y escribir de forma compulsiva. Las cartas llegaban con exagerada frecuencia y la peluquera empezó a impacientarse.

Gloria vivía en el Camí vell de Bunyola y regentaba una peluquería. Era muy querida en la barriada, por su carácter alegre y su bondad, y era de una belleza abrumadora. En la Semana Santa de 1985 todo cambió para siempre. Jean regresó a Mallorca, como hacía una o dos veces al año, y siguió obsesionado con su amiga.

La empresaria, sin embargo, le dejó bien claro que no quería un noviazgo con él, pero el turista la amenazó con presentarse en su peluquería y ella, posiblemente para evitar un espectáculo, accedió a verlo en su hotel de Can Pastilla, en el número 36 de la calle Virgilio. La mujer no sabía que era una trampa, una emboscada mortal, y que nunca saldría con vida de aquella habitación.

Gloria entró en la habitación 505 a las cinco de la tarde, pero hasta las doce menos cuarto del día siguiente, que una camarera encontró su cadáver, no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió. Aún así, el Grupo V de la Brigada de la Policía Judicial consiguió reconstruir el crimen de forma minuciosa y, con la ayuda del médico forense, concluyó que la peluquera había sido atacada sobre la medianoche.

El agresor la golpeó de forma repetida en la cabeza con un objeto contundente y también la hirió en otras partes del cuerpo. Su cadáver apareció en el suelo, junto a la cama, vestida pero sin los zapatos puestos.

Jean lo había planificado todo y dejó una nota manuscrita, que decía lo siguiente: "Nuestro conocimiento a San Telmo 1982, era una hermosa historia de amor, una romanza como Romeo y Julia. Hemos convenido de morir juntos, unidos para siempre, Gloria y Jean. Quisiéramos estar enterrados juntos por siempre a s'Arracó. Que Dieu nous perdonne".

La misiva tenía faltas de ortografía y construcciones sintácticas incorrectas. En la mesita de noche apareció un diccionario y una biblia, que el francés parece ser que había estado leyendo antes de matar a su amor no correspondido. Sin embargo, algo no cuadraba y los inspectores, desde el primer momento, descartaron la hipótesis del suicidio pactado.

Se inició, entonces, una gran búsqueda del turista y se alertó al puerto y al aeropuerto de su identidad, por si intentaba salir de la Isla. A las seis de la tarde del día siguiente, un joven que paseaba por Cala Blava, frente al mar, a la altura del edificio Santa Rosa, reparó en un cuerpo flotando en el agua, a merced de las olas.

Una barca se acercó hasta la cala y los tripulantes sacaron el cuerpo sin vida. Era un varón cuya descripción física coincidía plenamente con la de Jean, el electricista que había fingido un doble suicidio cuando, en realidad, había matado a su amiga por despecho.

Las hijas de Gloria confirmaron esta versión y aseguraron que el turista "la mató por celos o por rabia". Añadieron que su madre "esta llena de vida" y en ningún momento se planteó autolesionarse. Todo había sido un cuento de Jean para justificar sus actos. Y su encerrona mortal en la habitación 505.