Condenado un taxista de Palma por una agresión sexual a una menor en el interior del coche

Un taxista de Palma ha sido condenado a dos años de prisión por agredir sexualmente a una menor de edad en el interior del coche en septiembre de 2022. El procesado, de nacionalidad española, admitió los hechos ante la jueza y aceptó la pena impuesta, a la que se llegó tras un acuerdo de conformidad. El varón deberá indemnizar a la víctima, representada por el abogado Carlos Barceló, en 20.000 euros, de los que ya ha consignado judicialmente 500. La pena de cárcel quedó suspendida durante tres años siempre y cuando no delinca en dicho periodo y abone 6.000 euros en un plazo de quince días laborales y el resto antes de 36 meses.

Los hechos, por los que fue detenido por la Policía Nacional, se remontan a las 2.10 horas del 3 de septiembre. La víctima conocía al procesado de un anterior servicio. Aquella vez el hombre le dio el teléfono por si alguna vez se veía apurada a la hora de conseguir un taxi. Y aquella madrugada le llamó. El acusado la recogió en el Paseo Marítimo para llevarla a casa. Nada más subirse la chica, que por aquel entonces tenía 17 años, le dijo que era muy guapa y le pidió un beso. La joven, atemorizada, le dio dos a modo de saludo.

Poco después, con el coche en marcha y las puertas cerradas, el ahora sentenciado le dijo: «¿Me vas a dejar así?». La víctima le dijo que tenía novio. Segundos más tarde el acusado le metió la mano debajo de la falda y dentro de la ropa interior, tocándole las partes íntimas. Pero la cosa no acabó ahí. También le manifestó que le gustaba su top, se lo bajó y le palpó un pecho. Tras esto el varón le mostró su pene erecto. La joven denunció lo sucedido ante la Policía Nacional y los agentes, con todos los datos en su poder, procedieron el arresto del conductor profesional.

Además de la pena de cárcel, el taxista no podrá acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse con la perjudicada durante cinco años e igualmente no podrá ejercer ningún tipo de profesión que tenga contacto directo con menores de edad durante el mismo periodo de tiempo. La jueza, dada el acuerdo de conformidad alcanzado, dictó sentencia 'in voce' en el acto.