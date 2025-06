A porrazo limpio

Antes de empezar a contaros la historia de hoy quiero que quede muy claro que los hechos que se relatan han prescrito. Lo digo por si el protagonista, que nunca se sabe, pudiera considerar que hay algo que no es legalmente correcto. No creo que sea el caso pero bueno, mejor dejarlo claro. Vamos pues con ello. En la década de los 90 los que trabajábamos en esta sección teníamos la sana costumbre de salir de vez en cuando por la noche a patrullar con unidades de la Policía Local de Palma o de la Nacional. Y una de esas noches me tocó compartir experiencias con mi gran amigo el súper, que estuvo algunos años en la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local de Palma, además de otros destinos en su dilatada carrera. En el grupo había un sargento, también gran amigo, pero del que no digo su nombre porque no consigo localizarlo y no quiero identificarlo sin su permiso. La noche comenzó como siempre, salimos a las 22.00 horas en un vehículo del cuartel de San Fernando. El súper conducía, el sargento de copiloto y yo en los asientos traseros. Estábamos permanentemente conectados a la central del 092 y lo primero que hicimos fue recorrer distintas zonas de Palma que a priori eran consideradas conflictivas. Pero la noche estaba siendo tranquila así que nos fuimos a la Platja de Palma en busca de alguna noticia que llevarme a la boca. Pero nada, tranquilidad salvo algún accidente de tráfico sin importancia y denuncias sin mucho recorrido periodístico. Regresamos a Palma y después de la obligatoria parada para el cafetito decidimos dar una vuelta por la Porta de Sant Antoni. Para las personas que no hayáis conocido ese lugar en la época de su máximo esplendor cutre, aquello era una amalgama de yonkies; chicas que se prostituían; delincuentes; curiosos y vehículos que circulaban por la zona y cuyos conductores querían comprar alguna dosis o bien que se subiera alguna chica para hacer sus cosas por ahí. Dimos un par de vueltas hasta que decidimos parar y contemplar el espectáculo. El sargento bajó porque acababa de ver a una mujer con la que tenía una conversación pendiente. El súper y yo estábamos hablando y en esto que vemos a un hombre que estaba maltratando a una mujer en la calle. La víctima lloraba y gritaba y el súper no se lo pensó dos veces, salió del vehículo policial a toda prisa y se fue directo hacia el individuo. Pero cuando llegó a su altura el sujeto, en vez de quedarse quieto ante la orden de un policía, empezó a agitar las manos intentando agredirle. El súper le dió unos cuantos porrazos pero el hombre, de complexión fuerte, se resistía y se dispuso a hacer frente a mi amigo. El sargento, por su parte, cuándo vió lo que pasaba empezó a correr hacia el lugar y yo, no tuve ni tiempo para pensar. Cogí del asiento una porra y me fuí a defender a mi amigo. Entre el súper y yo le dimos unos cuantos porrazos en la espalda pero el tipo, lejos de rendirse intentó contraatacar pero terminó dándole a las piernas y lo perdimos por la calle Herrería. Aquella noche no hubo más incidencias y yo no publiqué nada porque, pregunto, cuál hubiera sido el titular?