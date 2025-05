Encuentran sin vida a Epi, un conductor de autobuses desaparecido en Formentera

Epifanio Martínez Rodríguez, un conductor de autobuses que había desaparecido desde este miércoles en Formentera, ha aparecido sin vida en una zona próxima a es Caló de Sant Agustí.

Según informa Ràdio Illa, en la búsqueda participaron agentes de la Guardia Civil, Protección Civil, agentes de la Policía Local, Bomberos, amigos y compañeros de trabajo y voluntarios, entre otras personas. En total, el dispositivo de búsqueda estuvo formado por alrededor de una 20 de personas.

Según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera a través de fuentes oficiales, la denuncia de la desaparición se interpuso el jueves a las 13.00 horas por parte de la empresa de autobuses de Formentera donde trabajaba ya que no había acudido a su puesto de trabajo. Es entonces cuando la Guardia Civil de Formentera inicia una inspección ocular de su vivienda y habla con conocidos y compañeros. Comprueban, a través de sus relatos, que Epi que es una persona que se relaciona bien y no tiene problemas con nadie y, por tanto, priorizan su búsqueda ya que no había acudido a su puesto de trabajo como cada día. El coche estaba bien aparcado en su casa.

Epi fue localizado en es Caló de Sant Agustí.

La Guardia Civil inicia dos líneas de investigación. La primera, que pudiera tratarse de un accidente de baño o senderismo y, la segunda, que pudiera tratarse de una desaparición voluntaria. En el operativo de búsqueda participa un helicóptero de la Guardia Civil de Baleares, así como una unidad canina. Se peinan las zonas de costa cercanas a su domicilio, como son los puntos de la costa de Llevant.

El amplio dispositivo de búsqueda encuentra, finalmente, el cuerpo sin vida y sin signos de violencia de Epi alrededor de las 19.00 horas de este jueves.

Nacido en 1968 y natural de Castilla la Mancha, Epi era una persona muy querida y conocida en Formentera, donde llevaba muchísimos años residiendo y ejerciendo su profesión de conductor de buses escolares. La noticia sobre su muerte ha causado este viernes por la mañana un shock en la comunidad escolar de la pitiusa sur.

Consternación

Joan Costa, propietario de Autocares Paya, reconoció este viernes a Periódico de Ibiza y Formentera que en su empresa echarán en falta a su compañero Epifanio Martínez ‘Epi’ «porque era una persona que se hacía querer».

Tras dos días sin acudir al trabajo y no dar ninguna explicación, los compañeros acudieron a la casa de Epi, pero una mujer con quien compartía vivienda les dijo que tampoco había ido a dormir allí. Así, denunciaron la desaparición ante la Guardia Civil y decidieron organizar un operativo y salir en su búsqueda, siendo localizado su cuerpo este jueves en una zona cercana a Es Caló de Sant Agustí.

«Llevaba tiempo trabajando con nosotros y su comportamiento era impecable», destacó el propietario.

A pesar de ser una persona introvertida, Epi siempre tenía una sonrisa «y la máxima atención» para los niños a quienes transportaba en su autobús en los trayectos escolares.

«Era callado, introvertido. En los últimos días algunos trabajadores le vieron más cabizbajo, pero él les aseguró que no pasaba nada y que estaba bien. Es una gran pérdida y no sólo como trabajador, sino como persona», señaló Joan Costa, quien reconoció que ayer mismo se había acercado al vehículo que solía conducir Epi, siendo inevitable pensar en él. «¿Quién conducirá ahora este autobús?. Estamos muy afectados», concluyó.