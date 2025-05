–¿El 9 de noviembre de 2020 ustedes estaban en s’Esgleieta y qué sucede?– preguntó este jueves la fiscal a un compañero del trabajador de la empresa de recogida de basuras de Esporles que murió al volcar el camión.

–Hacía sol ya... venía mucha gente de frente. Se durmió o dio una cabezada. Lo miré, pegó un volantazo y blafffff, volcamos. Todo gris. Polvo. Ruido. Se paró todo. Yo me quité el cinturón y lo vi hacer espasmos.

El hombre, que declaró como testigo en la segunda sesión del juicio contra tres encargados de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por la muerte del trabajador, recordó el accidente. «Él se durmió. Oí que dijo tres veces ‘joder’ y después ya está...». Explicó que ha sufrido secuelas después de ver morir a la víctima. «Siempre estoy ahí dentro [en la cabina del camión] con él. Siempre estoy pensando en el accidente». El testigo, que trabajó en FCC entre 2019 y 2020, aseguró que hacían una media de diez horas y media u once al día y que el conductor que falleció, que no llevaba el cinturón, no estaba cansado. «Yo sí que llevaba el cinturón, si no lo hubiera llevado no estaría aquí».

Un inspector de trabajo comentó que levantó tres actas a la empresa por infracciones e hizo una propuesta de sanción de un millón de euros. «Estos dos trabajadores no habían descansado las 12 horas que corresponden, había un incumplimiento notable de las normas que regulan las condiciones de trabajo», dijo.

El conductor que murió llevaba ocho días en FCC. «No tenía experiencia en manejar un camión de recogida de residuos porque estaba en periodo de prueba, probablemente realizar estas jornadas nocturnas lo fatigaron mucho más».

La fiscal mantuvo su petición de penas que suman 11 años de cárcel para los tres acusados por delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores. «Las jornadas eran extenuantes, en ocasiones de 12 horas, y no se respetaban los descansos».

El abogado defensor de los tres encargados de FCC, Josep Zaforteza, reclamó su absolución e insistió en que se trató de un accidente de tráfico y no de trabajo. «Si el fallecido hubiera llevado el cinturón hoy [por este jueves] no estaríamos aquí. Esto se hubiera ventilado como lo que es: un accidente de tráfico».