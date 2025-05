Penalva contradice la versión de la directora de la cárcel sobre el traslado de Cursach

El exjuez Manuel Penalva contradice la versión de la entonces directora de la cárcel de Palma, María Jesús de Dios sobre el traslado de prisión del empresario Bartolomé Cursach. Esa decisión, adoptada en mayo de 2017 fue declarada abusiva por la Audiencia Provincial que la revocó y el afectado, una vez absuelto en la macro causa, encabeza una querella por prevaricación contra la encargada del centro penitenciario que tomó la decisión. En esa investigación ha comparecido como testigo el magistrado instructor del 'caso Cursach', condenado a nueve años del cárcel por el TSJIB en una sentencia pendiente del Tribunal Supremo.

Cuando declaró como investigada, la directora de la cárcel descargó culpas en el entonces magistrado. Señaló que recibió una llamada telefónica de Penalva en la que se aludía a unas supuestas amenazas en el centro contra 'El Ico', entonces testigo protegido estrella de la causa y ahora pendiente de ser juzgado por sus mentiras y con una petición de cárcel de más de 50 años por parte de la Fiscalía. De Dios apuntaba a que esas amenazas al hijo de 'La Paca' fueron el detonante de enviar a Cursach a una prisión de Alicante de máxima seguridad y que tomó la decisión tras la iniciativa del juez.

Sin embargo, Penalva, dice lo contrario. Apunta a que fue la directora de la cárcel quien le llamó a él pero para infomarle de la decisión. La acusación particular, ejercida por el abogado Vicente Campaner, ha insistido en el interrogatorio sobre la contradicción. La acusación preguntó a Penalva cómo era eso posible, toda vez que la carta de 'El Ico' fue enviada al juzgado y que, por lo tanto, quien tuvo conocimiento de ella fue Penalva y no nadie de la cárcel. El exmagistrado ha insistido en su versión y en que nunca ordenó él el traslado. También ha manifestado que dio credibilidad a lo que contaba 'El Ico', entonces en prisión por varias condenas, pero que no inició ninguna actuación judicial ante un posible delito de amenazas o de obstrucción a la justicia por lo que dijo, fue un error suyo.

La Audiencia revocó el traslado de Cursach y apreció que se produjo un abuso de poder en esa decisión porque no quedó reflejada por escrito ni se notificó al entonces preso preventivo. La explicación sobre qué pasó con ese documento de la directora de la cárcel fue que un funcionario destruyó el papel de forma involuntaria. Esa persona está citada para declarar como testigo. La magistrada ha rechazado la petición de que Penalva declarara como investigado formulada por la representación de Cursach. Esta parte planteaba que iba a hacerle preguntas que le podían inculpar en una prevaricación y que, por lo tanto, debía declarar sin obligación de decir la verdad.