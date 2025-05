Denuncian robos en el cementerio de Llucmajor: «No respetan a los muertos»

Juana compró un par de macetas especiales para su madre fallecida. Las llevó con todo su cariño al cementerio de Llucmajor el pasado 1 de mayo. Era jueves. «Una de las macetas era manejable, grande y bonita. Mi padre fue a la tumba el domingo, y ya no estaba donde la dejé», explica frustrada.

Según el testimonio de numerosos vecinos, no es la primera vez. De hecho, afirman que se está intensificando y que durante los primeros meses de este año, los robos se han sucedido de forma constante. «Es que no puedo entender por qué lo hacen. Siento una enorme tristeza e impotencia porque no puedes hacer nada. Lo compras con todo el amor para tu madre y llega alguien que no respeta a los muertos», afirma indignada.

La maceta morada fue una de las robadas.

Ella es sólo una víctima pero cuando otra vecina compartió otro robo similar en redes sociales, una veintena de afectados más salieron al paso de la publicación. «A mí me han quitado un ángel de piedra con inscripción de mi hermana fallecida y dos rosales que tenía en una maceta grande de mármol», escribe otro testimonio. «Es triste pero cierto. En la de mi padre nos robaron un ramo precioso de rosas rojas», cuenta otro.

Un empleado de la empresa gestora de los cementerios, Llar d'Estels, confirma que esto ocurre desde hace mucho tiempo. Y no sólo en Llucmajor. También en Porreres, Algaida o Lloret, donde también llevan la gestión. Vecinos de otros localidades también aseguran que ocurre en Palma o Alcúdia, con otra entidad gestora diferente.

A otra vecina le robaron esta planta.

Robos de macetas, de adornos e incluso de placas con nombre y apellidos. O incluso las orquídeas, son uno de los elementos más susceptibles de ser birlados. «La gente no tiene vergüenza, de verdad», concluye el trabajador. «A nosotros también nos ha pasado. En un mes nos han robado un macetero y otra planta con cactus. Lo comentamos con los responsables y nos dijeron que no podían hacer nada. Que era habitual. Es muy triste», aporta otro testigo.

«Es que el problema es que es cierto que no puedes hacer nada», amplía el trabajador. El camposanto de Llucmajor se cierra a las 18:00 horas en invierno y a las 20:00 en verano, similar a los otros recintos; pero los hurtos se suceden ante los ojos de los presentes sin que nadie pueda intervenir. «A no ser que pilles a alguien in fraganti, es imposible detenerlo. Yo no puedo hacer de policía. ¿Qué hago, veo a alguien con una maceta en la mano y le pregunto si la ha comprado o la ha robado?», plantea el empleado. Explica que, a veces, incluso las hurtan de un lado para colocar lo robado en otra tumba diferente.

«Es que no te crees que te lo hayan robado. Quieres pensar que es el viento u otra cosa, porque en qué cabeza cabe tal bajeza», explica otro afectado al que robaron dos veces durante el mes de enero. «Hay pocas cosas tan ruines como robar a un muerto, muy pocas», sentencia. Este vecino dice haber encontrado su solución: «Llevo macetas enormes que una persona no pueda levantar», desvela. No es el único, «el día que falleció mi padre, desapareció la corona que le puse al día siguiente. He optado por comprarlas de plástico», dice otro.

«Si te descuidas te lo quitan todo, especialmente jarrones. Normal no es. Antes había una casita donde vivía un vigilante, habrá que volver a ponerlo porque ya ni los muertos pueden descansar. Mi familia está allí y cada vez que voy salgo súper cabreada», añadió otra vecina en el 'post'. Son muchos los que se han quejado a nivel municipal pero a la Policía Local no acaban de llegar las denuncias.

Los vecinos que lo han sufrido alguna vez sienten impotencia. Algunos creen que se silencia el tema por alguna razón que escapa a su entendimiento y otros, asumen que no es fácil perseguir estos hurtos y tratan de convivir con la tristeza que supone descubrir que el detalle comprado a un ser querido, ya no está en el lugar que pertenece.