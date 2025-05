Paralizan en Porreres otra empresa de la cuestionada Avícola Son Ballester: «No tienen licencia»

La sorpresiva paralización en Porreres, durante la mañana de este miércoles, de la fábrica ovoláctica Prilac añade más leña al fuego a la polémica que rodea a las Avícolas Ballester y Son Perot, esta última, la explotación señalada por las imágenes del interior de sus naves en las que convivían gallinas y huevos con ratas y cadáveres, conseguidas por las entidades animalistas ARDE y Satya.

La Policía Local del municipio ha confirmado que se ha personado sobre las 11:00 horas de la mañana en la explotación ante las decenas de llamadas de vecinos afectados por un intenso mal olor. «Hoy hemos tenido la evidencia. Los vecinos más cercanos lo estaban sufriendo en silencio pero hoy todo el pueblo lo ha notado. Era inhumano. Ha llegado hasta el otro extremo del municipio», explica la alcaldesa, Xisca Mora.

La Policía ha recibido una oleada de avisos. «Estaban desesperados. Es que era insoportable. No podían vivir», explica la alcaldesa. Por ello, los locales se han personado rápidamente en la fábrica Prilac y han realizado una inspección. Tal y como han podido comprobar y según su testimonio, la empresa estaba produciendo, «les han dicho que tenían que producir para toda Mallorca y que no podían parar pero hay una resolución al respecto y no pueden hacerlo. No tienen licencia para hacer la actividad agrícola», confirma Xisca Mora. Asimismo y según fuentes cercanas a la actuación policial, tenían una bomba de residuos averiada, circunstancia certificada por el Seprona de la Guardia Civil mediante un acta.

Según los datos del Ayuntamiento de Porreres, aparte de la avería sufrida, la fábrica pidió una de actividad inocua, es decir, mantener las oficinas abiertas y trabajar de forma administrativa, que se les concedió; pero para realizar la actividad agrícola en sí «no la tienen». Mora confirma que el consistorio actuará y que si tiene que poner más sanciones, lo hará. «Y si tenemos que cerrarla, la cerraremos», zanja.