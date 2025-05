Condenado un guardia civil a dos años de cárcel por abusos en Palma a una amiga menor de edad de su hija

La Audiencia ha condenado a dos años de cárcel a un agente de la Guardia Civil por abusos sexuales en su casa de Palma a una amiga menor de edad de su hija. El hombre deberá indemnizar a la víctima con 25.000 euros por los daños morales ocasionados.

«Nos encontramos ante unos hechos muy graves como es realizar un acto sexual con una menor de 11 años aprovechando que está dormida», señala el tribunal de la Sección Primera. «El acusado, además de ser el padre de su mejor amiga, era amigo de sus padres y Guardia Civil».

La sentencia, a la que ha tenido acceso Ultima Hora, considera probado que el hombre, de 43 años y nacionalidad española, invitó a la menor, amiga de su hija, a dormir en su domicilio de Palma el 27 de junio de 2020. El acusado, por la noche, se introdujo en la habitación donde se encontraban las dos niñas.

Despierta

La víctima se estaba intentando dormir y su hija ya se había dormido. Una vez dentro, tocó la mano de la perjudicada y al ver que no reaccionó le manoseó los pechos y las ingles por encima de la ropa hasta que la menor se movió como si se estuviera despertando, lo que provocó que el hombre abandonara el cuarto. La niña se fue al baño y después regresó a la cama.

Pasados unos minutos, el procesado volvió a entrar en el dormitorio donde estaban las menores y manoseó los pechos y las ingles por encima de la ropa a la víctima, que se estaba haciendo la dormida. El agresor intentó levantarle la camiseta para continuar con los tocamientos por debajo de la ropa hasta que la niña abrió los ojos. El hombre le hizo un gesto poniéndose el dedo índice en la boca para que guardara silencio y se fue de la habitación.

La menor, a consecuencia de este episodio, ha sufrido un trastorno de estrés agudo postraumático por el que ha estado en tratamiento desde julio de ese año hasta la actualidad. El padre de la perjudicada explicó en el juicio que esta hacía tres meses no ha podido poner la mano en la espalda de su hija, ya que durante todos estos años tenía un absoluto rechazo a que cualquier persona le tocase, por pequeño que fuese el gesto.

Aislamiento

El agente de la Guardia Civil negó los hechos en el juicio y aseguró que desconocía los motivos de la denuncia y que cree que la menor no está bien. La víctima, que ahora tiene 16 años, relató que cuando sufrió los tocamientos llegó a pensar que se había dormido y que era una pesadilla. La denuncia al acusado le provocó un importante aislamiento, ya que ha perdido el contacto con sus mejores amigas.

La Audiencia destaca cómo la víctima detalla sus reacciones e incluso intercala los gestos que habría hecho el acusado, como el de guardar silencio, cuando le realizó los tocamientos. «Es cierto que este acto fue sorpresivo, duró pocos segundos y fue por fuera de la ropa. No obstante, esto no afecta a la tipicidad, pues sigue tratándose de un contacto sexual intencionado no consentido que atentó a la indemnidad sexual de la menor», sostiene el tribunal. «Resulta evidente que un tocamiento en los pechos y en las ingles injustificado, en un contexto en el que la menor parece que está dormida, es un acto de carácter sexual».

La Fiscalía pedía una pena de cuatro años de cárcel

La Fiscalía pedía una condena de cuatro años de cárcel y la acusación particular de seis. La Audiencia de Palma señala que se trata de unos hechos muy graves, pero que el tocamiento fue fugaz y por encima de la ropa. «Ha quedado probado que tan pronto como vio que se despertaba desistió la acción».