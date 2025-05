El Mercedes que nunca tuve

A finales de los 80 y principios de los 90 el consumo de heroína alcanzó cifras importantes en Mallorca. La droga se introducía de diferentes maneras y una de ellas era la de las ‘mulas’. Esto es, personas que viajaban a Bangkok y regresaban con bolas de ‘caballo’ que se habían introducido en sus cuerpos. Conocí a dos de ellas, un hombre y una mujer. El primero acabó en la cárcel de Palma y la mujer, Estrella, fue apresada en Tailandia. Años después, cuando fue repatriada la entrevisté. Hizo un relato del infierno que había vivido y comentó que uno de los castigos al que la sometían era el de desnudarla y dejarla durante horas atada a un palo. Miles de hormigas grandes y rojas recorrían su cuerpo y le iban devorando pedacitos de piel. Pero bueno, esta es solo la introducción de la anécdota que os quiero contar.

A nivel informativo dediqué muchas horas a tratar de destapar la red que financiaba a las dos ‘mulas’, y sólo pude llegar hasta un gitano de Son Roca que tenía un apodo muy curioso pero que no consigo recordar. Así que le llamaré el gitano de Son Roca y punto. Tenía claro que él no era el jefe pero sí que estaba involucrado. Hablamos en varias ocasiones y siempre negó cualquier responsabilidad en el tema. Fue pasando el tiempo y la tarde de un miércoles me llamó al teléfono móvil. Dijo que tenía algo muy importante que decirme, pero tenía que ser en persona. Estaba en su casa y me dio la dirección. Fui para allá de inmediato. Aparqué justo delante (era una planta baja) y vi que la puerta estaba entreabierta. Nada más entrar la cerró y dijo que me había conseguido una gran entrevista. No podía desvelarme de quién se trataba pero insistió en que era alguien muy importante. Todo lo que tenía que hacer era ir el sábado a las once de la mañana (en tres días) a un bar que estaba, o sigue estando por la Plaza de las Columnas, en Palma. Llegó el gran día y minutos antes de la hora fijada aparqué mi coche por la zona. Mientras me iba acercando al bar me fijé que tenía una barra que daba a la acera donde estaba de pie un hombre de mediana estatura. Cuando estuve frente a él comprobé que era Pablo Campos, ‘El Pablo’. Intuí que era él el que me esperaba y solo con una mirada quedó claro.

Tras un saludo más bien frío le pregunté por la entrevista y me dijo que no, lo que quería era decirme una cosa. A su entender yo era el periodista que siempre estaba escribiendo de él, y como en unos meses empezarían los juicios en su contra y quería silencio mediático me iba a hacer una oferta. Si le daba mi palabra de que no escribiría nada de él, el lunes (en dos días) tendría un Mercedes nuevo delante de mi casa. No me esperaba eso y la verdad es que por dentro me partía de risa. Le respondí que tenía un coche pequeño y ya me venía justo encontrar aparcamiento por Palma. En otras palabras, que los Mercedes no estaban hechos para mí. Pero si me daba su número de teléfono le llamaría siempre que tuviera que publicar algo sobre él. Dijo que no y que hablaría con su abogado (Rodríguez Menéndez) para que me pusiera una querella cada vez que escribiera sobre él. Y me fui. Aquel día me quedaron claras dos cosas. Cuál era el orden por jerarquía de la red de narcos, y que me había pasado por delante un Mercedes que nunca tuve.