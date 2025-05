«Basta ver las vigas, todo parecía recién pintado pero por dentro estaba mal»

Pasar un rato frente al Medusa Beach ofrece una idea aproximada de la realidad distorsionada que se vive en el lugar. Mientras unos comparten jolgorio y jarras gigantes de cerveza a escasos metros del vallado del beach club, otros señalan con el dedo los aún visibles destrozos y se preguntan qué ocurrió allí. Algunos lo saben muy bien, y es inevitable que volteen la cabeza para no sentir el aire trágico que emana del local.

«A los vecinos nos dolió mucho y siento decir que todavía llama mucho la atención; los turistas se paran a mirar y pregutan qué pasó», dice Francisco Nogales, presidente de la asociación de vecinos de Playa de Palma. Los residentes del núcleo turístico no han olvidado lo ocurrido pero sí tratan de dejarlo atrás. «No es olvidar, porque conocíamos a dos de las víctimas. Esto ha sido una tragedia», declara.

Francisco Nogales, presidente de la asociación de vecinos de Playa de Palma; ante el Medusa

En su momento, cuando salieron a la luz las deficiencias de la terraza, los vecinos pidieron soluciones a algo que veían habitualmente con sus propios ojos. «Ha habido un poco de abandono por parte de los propietarios. Al menos de no comprobar las construcciones que se habían hecho en el local o cómo estaban hechas. Es cierto que, a partir de esto, ha habido bastantes revisiones y se han arreglado muchos edificios, mira el de al lado, lo están apuntalando», dice Nogales señalando un establecimiento que también fue precintado por deficiencias poco después del siniestro. Explica que varios locales de primera línea cumplen las condiciones pero que hay otros que deben revisarse, sobre todo por antigüedad.

En la investigación de las causas del Medusa, se confirmó la sobrecarga de la terraza superior debido a un exceso del aforo permitido. Una circunstancia que, según los vecinos, no se vigiló adecuadamente. «Se abandonaron un poco las inspecciones y sobre todo supervisar los edificios que se modificaban para tener más espacio. Eso ha sido un gran fallo», advierte el presidente de los vecinos. Aunque tampoco quiere cargar contra los empresarios, «no hay que apretar a la gente pero tampoco pueden pasar desapercibidas las modificaciones porque luego ocurren situaciones problemáticas, como ocurrió aquí, que murió gente», manifesta.

Asegura que el trabajo no ha terminado. «En calle Cartago se han hecho muchas revisiones, y más adelante también; pero todavía queda alguno que hay que mirar». Reitera que no deben perder de vista el aforo que soportan muchos de los locales de ocio que se suceden en Playa de Palma. «Cumplir con el aforo es seguridad. Si se mete más gente de la que toca, es un peligro. Los peritos y los profesionales son los que saben lo que pasó, pero sea como sea, esto no puede volver a pasar. Basta ver las vigas como están, todo parecía estar pintadito pero por dentro estaba mal», recuerda con angustia frente al beach club, situado en Calle Cartago, 35.

De hecho, la seguridad ha sido siempre una de las prioridades de los residentes en la zona. Desde hace años exigen medidas para frenar el incivismo del turismo de excesos y a la vez, de la delincuencia que se concentra en la zona. Aunque, en esta ocasión, nada tuvo que ver con el desastre. «Queremos una playa bonita y alegre, pero protegida», zanja.