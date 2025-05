Las vidas rotas del Medusa Beach: «Es pensar en ello y se me saltan las lágrimas»

Abdoulaye Diop y Mariama Syll tenían muchas cosas en común. Eran amigos. Se movían como pez en el agua en su entorno de Playa de Palma. Iban al mismo gimnasio. Ambos eran de origen senegalés.

Y también les unía el fatídico Medusa Beach.

Mientras Mariama, de 23 años, trabajaba en el local; ‘Laye’ como le llamaban sus amigos, lo frecuentaba. El 23 de mayo de 2024, los dos estaban en el interior cuando el techo se desplomó sobre la planta de abajo. Murieron aquella noche junto a dos personas más, de origen alemán. Cuatro vidas perdidas y dos decenas de heridos que aún, a día de hoy, dejan un sentimiento de vacío inmenso frente a las puertas del malogrado pub. El precinto de Cort y los restos del derrumbe, siguen en el lugar como si no hubieran pasado doce meses.

Despedidas

«Viví con él cuando llegó a la isla en 2007. Compartíamos casa. Sé que ahora está en paz pero nunca nos olvidamos de él porque era alguien a quien no se puede olvidar. Fue muy duro perderle», dice Oumar Mbengue recordando a Abdoulaye. Esa tarde estaba trabajando en un hotel de la zona cuando su hermano pequeño le llamó, «tienes que venir, me dijo, Laye ha sufrido un accidente grave. Fui corriendo y nada más llegar, allí estaba, fallecido», narra con tristeza.

Oumar en el Iron Gym, el gimnasio al que iban juntos. En él, hay varias fotos recordando a Mariama y a Abdoulaye.

A Mariama también la conocía. Era habitual ver a ambos en el gimnasio Iron Gym, en Ses Cadenes. Incluso, cosas del fatal destino, entrenaban juntos. La tarde del derrumbe, el joven senegalés, de 44 años, también estuvo allí. La joven, nacida en Navarra, se encontraba trabajando en su turno de tarde y Laye salió del gimnasio como hacía cada día. A poco más de cuatrocientos metros, tenía el Medusa. Se sentó plácidamente en la terraza para tomar un café y el mundo se le vino encima.

Mariama Syll trabajaba desde hacía dos temporadas en el Medusa Beach. Era una joven muy trabajadora y querida.

«Le echo mucho de menos», dice Papa Mbengue, el hermano pequeño de Oumar. Él llegó a la Isla en 2020 y cogió el relevo en el piso con Abdoulaye. «Siempre me aconsejaba, me cuidaba. Me llevaba con él a todos lados. Tres días antes del derrumbe, estaba con él en el Medusa», cuenta con lágrimas en los ojos. «Laye era una buena persona. Quería a todo el mundo», añade.

Papa habla con emoción de su relación con 'Laye', mantiene relación con su familia y sigue recordando lo sucedido con dolor

Explica que su amigo vivía por y para su familia, tanto la que se encontraba junto a él en Palma, su mujer e hijo de 6 años, como su madre, a quien enviaba dinero y apoyaba en la distancia todo lo que podía. «Imagina cómo lo pasó la familia. Un día te llaman y te dicen, tu hijo ha muerto. Ya no está. Esto que ha pasado no es normal, que alguien haga algo ilegal y ocurra esto, han muerto personas», dice con impotencia.

Papa cuenta como Abdoulaye le cuidó como si fuera su propio hermano. «Nunca me dejaba solo»

Oumar, su hermano mayor espera con ganas el resultado del proceso judicial. «Desde hace un año no sabemos nada. Queremos saber qué va a pasar ahora, después de todo lo que pasó. Los amigos, la familia, su hijo. Es muy importante que sepa lo que le pasó a su padre. Ojalá se haga justicia», pide. Él, mejor que nadie, sabe que Laye daba su vida por los demás. Fue su compañero en el rescate que hizo popular al senegalés en 2018, cuando se lanzó al mar para salvar a un hombre en la playa.

Bonita imagen fraternal de los tres amigos que, aún sin compartir biología, se querían como hermanos

Por su parte, Papa, viajará este año a Senegal para visitar a la madre de Abdoulaye, «están tristes pero están bien, quiero ir a verles», explica. También hará un viaje MªTeresa, pero ella desde la península. «Es pensar en él y se me caen las lágrimas», confiesa antes incluso de darnos su testimonio. Compartió curso de cocina con Laye en Sa Pobla y quiere dejarle un ramo de flores en el lugar del derrumbe. Le recuerda con mucho cariño y cuenta como durante las clases, siempre hacía reír a los demás. «Estaba siempre de buen humor, incluso teniendo él peor situación porque acababa de llegar y no conocía a nadie. Pero se hizo querer por todos», cuenta. «Siempre ayudó a todo el mundo sin pedir nada a cambio», afirma llena de ternura.