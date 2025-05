El bombero Bernat Franco se jubila tras 36 años de rescates y ayuda humanitaria por el mundo

El bombero Bernat Franco llegó a su última guardia en el parque de Inca, el pasado 20 de mayo, y sus compañeros, los que entraban y los que salían, le recibieron con pelucas de pelo blanco rizado, como el suyo, con bengalas y las sirenas de los camiones.

Más de un centenar de bomberos en activo de todos los parques de Mallorca, y también jubilados, le homenajearon tras 36 años de servicio. Más de tres décadas de rescates en montaña, en accidentes de tráfico y de ayuda humanitaria por todo el mundo.

Bernat llegó en coche al parque con Don’t stop me now, de The Queen, sonando de fondo. El miércoles cumplió 65 años y su etapa laboral finalizó a las 00.00 horas. «Tendría que ser eterno, ha sido profesional hasta el ultimo día. Una eminencia en la excarcelación en accidentes de tráfico», explica un compañero que participó en la fiesta. «Bernat ha sido un bombero motivado y profesional hasta el último día».

Los bomberos del parque de Inca hicieron una recolecta para organizar una torrada y regalarle un viaje al norte de España. Bernat empezó su carrera como conductor y la finalizó como caporal. Estuvo al frente del Grupo de Rescate de Montaña durante 16 años y también fue instructor en accidentes de tráfico.

Participó en centenares de rescates a lo largo de 36 años de servicio a la ciudadanía. Viajó a Perú y a Haití, tras el devastador terremoto de 2010, para prestar ayuda humanitaria. En Chile impartió formación a otros compañeros del cuerpo de bomberos del país sudamericano y recibió un reconocimiento por parte del Consell de Mallorca.