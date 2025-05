En libertad el padre de acogida del bebé que murió tras olvidarlo en el coche en Linares

El hombre detenido este martes en Linares (Jaén) por un supuesto delito de homicidio imprudente después de la muerte de su bebé de 20 meses, del que era padre de acogida y al que por un descuido dejó olvidado en el interior de su coche durante horas, ha sido puesto en libertad tras declarar ante la Policía Nacional.

El hombre, de unos 70 años, que está pendiente de pasar a disposición judicial, fue detenido en la tarde del lunes después de que su mujer advirtiera de que el niño no estaba en la guardería. La investigación policial apunta a un descuido del hombre, con una larga trayectoria en el acogimiento de menores, que se habría olvidado de dejar al niño en la guardería, como hacía habitualmente.

El acusado se ha personado este miércoles en dependencias policiales para colaborar en la reconstrucción de los hechos que provocaron el fallecimiento del niño, al que este miércoles se le practicará la autopsia, según han informado fuentes policiales. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha incidido en declaraciones a los periodistas en Sevilla que, aunque la investigación sigue abierta, todo apunta a «un posible olvido» y que la autoridad judicial decidirá sobre los cargos que se le imputen.

El martes por la mañana el hombre llevó al niño a la guardería pero, por causas que se desconocen, no lo dejó allí, se lo llevó en el coche y no se percató de que lo dejaba en el vehículo. Según la Policía, cuando la madre de acogida fue a recogerlo a la guardería descubrió que no estaba y volvió al domicilio. Fue entonces cuando el padre se dio cuenta del olvido y comprobaron que el bebé estaba en el interior del vehículo.

El coche estaba aparcado en una vía muy transitada pero como tenía los cristales tintados nadie pudo percatarse de que el pequeño estaba en el interior. Hasta el lugar de los hechos acudieron policías y servicios médicos, que realizaron al bebé maniobras de reanimación que no tuvieron éxito. La madre entró en estado de 'shock', por lo que se alertó al servicio de emergencias 112 para que recibiera asistencia.