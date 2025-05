Absuelto el hombre que sacrificó a un perro en Sineu al creer que tenía leishmaniosis

El hombre que fue absuelto tras matar a hachazos a una yegua en Pollença ha vuelto a ser exculpado tras sacrificar a un perro en Sineu que creía que tenía leishmaniosis. El veterinario consideró que la eutanasia estaba justificada.

«No existen indicios suficientes para condenar al acusado por el delito de maltrato animal con resultado de muerte», indica la jueza de lo Penal número 2 de Palma. El fiscal reclamaba una condena de un año y ocho meses de cárcel para el hombre, que fue defendido por el abogado Adolfo Fernández.

La sentencia declara probado que el acusado se hizo cargo del animal, de la raza border collie, en su finca de Pollença pensando que sus propietarios irían a recogerlo. El hombre recibió una llamada del Seprona de la Guardia Civil en abril de 2023 y se le aconsejó que lo llevara al veterinario ya que presentaba signos evidentes de padecer leishmaniosis.

El procesado llevó al can al veterinario en mayo y este le informó que la enfermedad no tenía solución y que el tratamiento era costoso. El hombre optó por la eutanasia «sin que el veterinario pusiera impedimentos para ello pese a que no se había verificado la enfermedad mediante la analítica correspondiente», señala el fallo.

La jueza recoge que no ha quedado acreditado que el acusado fuera el propietario del perro y que el veterinario asumió que podía haber cometido un error.