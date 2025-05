Ligia, la mujer que mató a sus dos hijas en Palma con la pistola de su novio policía

El 8 de julio de 2005 dos niñas aparecieron muertas a tiros, junto a su madre también fallecida, en un piso de la calle Morlà, en la barriada palmesana de Son Espanyolet. Esta es la crónica de una doble crimen y un posterior suicidio que se saldó, inicialmente, con la detención de un policía nacional que era la pareja de la parricida. El agente, después, quedó en libertad.

Ligia G.D., colombiana de 40 años, se desvivía por sus dos hijas: Samantha, de 12, y Carolina, de 9. Había tenido una vida complicada y había sido víctima de malos tratos en su anterior matrimonio. Esa noche, acudió con las niñas al cine y después se fue al piso que acababa de adquirir con Pablo, su pareja policía nacional.

Lo que pocos sabían es que la mujer padecía de unas profundas depresiones y sin que nadie se percatara acudió al lavacoches de su novio y, del altillo, cogió su pistola. De regreso a la casa, acabó con la vida de las dos menores y luego se mató.

Cuando el Grupo de Homicidios inspeccionó la escena del crimen detuvo a Pablo, por si tenía alguna relación con los hechos, aunque después se demostró que era inocente. Tras quedar en libertad, este periódico acudió a la finca de Sencelles y entrevistó en exclusiva al funcionario, que estaba destrozado por la tragedia.

"Ha sido durísimo. Cuando estuve destinado en el País Vasco, en los años setenta, vi morir a compañeros. Sin embargo, nadie está preparado para vivir lo que yo he vivido estos días. Ha sido demasiado fuerte y todavía lo estoy asimilando, con mucha dificultad. Conocí a Ligia en Alicante, en el año 2002. Fue de forma casual. Yo estaba separado desde hacía algunos meses y Ligia también. Sus dos hijas se hicieron amigas de las mías y entablamos una amistad. Nos enamoramos y empezamos a vivir juntos", relató.

Añadió que "Ligia era delegada de ventas de una empresa, y realmente era una mujer muy brillante. Inteligente. Y también una madre adorable. Con sus hijas era una leona, las protegía al máximo. Nunca pude imaginar que iba a pasar lo que ha pasado. Era impensable".

Sobre los hechos, explicó: "El día 4 habían llegado mis dos hijas, de un matrimonio anterior, y el jueves cerré mi negocio de autolavado de coches a las seis y media de la tarde. Me despedí de Ligia, sin saber que sería la última vez que la iba a ver con vida. Me fui con mis hijas a la finca de Ruberts, cenamos y vimos la tele, hasta las doce de la noche aproximadamente".

Sobre los rumores de una posible disputa entre ellos, indicó que "No nos peleamos. Sólo que teníamos distintos puntos de vista sobre algunos aspectos. Ella pensaba que yo exigía mucho a sus dos hijas y menos a las mías, nada más que eso. En realidad, ése era el único tema de discrepancia que teníamos".

Ese viernes fatídico "Bajamos a Palma a eso de las diez menos cuarto de la mañana. Me quedé trabajando en el lavacoches, sin sospechar nada. No fui al piso de la calle Morlà que habíamos comprado porque pensé que Ligia estaría trabajando. Trabajé hasta las 13.00 horas y luego me fui a comer con mis dos hijas al restaurante Sa Tronera, de unos platos combinados. Me gusta el café que hacen en el bar Miramar y después de comer fui a ese establecimiento, serían las dos de la tarde. Las niñas se quedaron en el lavacoches. Nuestro piso está muy cerca de ese bar, así que al salir a la calle reparé en que las persianas estaban cerradas, y me extrañó".

Fue entonces cuando Pablo acudió al taller: "Y cogí un juego de llaves que tenía allí. Me dirigí al piso y cuando metí la llave me di cuenta de que la cerradura tenía dos vueltas por dentro. Abrí y en el distribuidor estaban las luces encendidas. Me asomé a los dos cuartos de Carolina y Samantha y las vi sobre la cama, parecía que dormían. Estaba en penumbra y yo no veo muy bien de cerca, así que les dije: «¿Qué horas son estas de dormir?». Ninguna de las dos me contestó. Me acerqué a la pequeña y le coloqué una pierna, porque pensé que estaba muy incómoda. Aún no me imaginaba nada, pero al tocarla vi que estaba muy fría y rígida".

El policía, en ese momento, no supo que habían sido tiroteadas: "No había mucha luz y no vi la sangre. Pero tomé conciencia de que estaban muertas, las dos. Fui corriendo a nuestro cuarto de matrimonio y me encontré a Ligia también sobre la cama, muerta. No pensé nada. Salí rápidamente y llamé por teléfono a Lino, un compañero del Cuerpo. Le dije que las tres estaban muertas y vino enseguida. Él llamó al Grupo de Homicidios".

Sobre su detención, se mostró comprensivo con sus compañeros de Homicidios: "Era de cajón. Mi detención fue de manual, de libro, y no puedo culpar a mis compañeros porque hicieron su trabajo con gran profesionalidad. Yo había descubierto los cuerpos y además el arma era mía. Por tanto, hicieron lo que tenían que hacer. Pero la verdad es que fue un segundo mazazo. De repente me vi en los calabozos, sabiendo que era inocente. Eso es muy duro, me sentí doblemente víctima".