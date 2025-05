Uno de los trabajadores del Waikiki que vivió el virulento fuego provocado por un exempleado: «Fue un complot»

«Querían que yo me muriera allí», dice contundente uno de los trabajadores afectados por el incendio provocado que arrasó con el restaurante Waikiki, de Cala Millor. El presunto autor prendió fuego al local sobre las dos de la madrugada, cuando, varios compañeros dormían en el sótano del interior del local. Era algo habitual. Cuando la jornada acababa tarde, tenían una pequeña habitación en la que descansar. Aquella madrugada, no hubo tal descanso.

«Sigo mal. Necesito un psicólogo porque me hace falta. Esto te marca mucho. Aún sueño con el humo que entraba. Esa noche me fui a dormir pronto porque empezaba a las seis, por lo que a las dos de la madrugada estaba profundamente dormido. Si lo pienso me entra ansiedad y miedo. Recuerdo el humo negro. No había ninguna salida. Pensé que había llegado mi hora», cuenta. Su relato es desgarrador y a pesar de haber pasado hace nueve meses no puede olvidarlo.

El sótano sólo tenía dos salidas, una puerta que daba al exterior y una escalera que subía a la parte de arriba. Esa planta ya estaba ardiendo. Llegó a meterse en el congelador del establecimiento pero con detonaciones a su alrededor tampoco era un sitio seguro. Vio a otro compañero echarse agua por encima y subir hacia las llamas.

«Se echó agua y cogió la escalera. No lo veía. Pensé que ya se había muerto. Hasta avisé a los agentes que llegaron: 'hay personas dentro', les dije. Este trabajador asegura que en el incendio pudo participar otro cómplice. «Fue un complot», afirma. No es algo que se haya confirmado pero la Benemérita continúa con sus diligencias y tras la detención del presunto autor, un joven de veinte años y nacionalidad magrebí, la pasada semana; la historia va desvelándose poco a poco.

«El que prendió fuego fue despedido. Poco antes del incendio. También habían echado a su pareja. No me entra en la cabeza cómo alguien puede hacer algo así. Vi muchas cosas raras los días antes. Había conversaciones ocultas entre algunas personas, ¿lo estaban organizando?» se pregunta este trabajador.

También agradece a otro de los trabajadores que le despertara cuando todo estalló. Eran un equipo de unas quince personas. Esas últimas semanas habían sido muy estresantes para el propietario. «Es una buena persona pero algunos le hacían sabotaje, era mucho estrés para él, yo he tenido negocios y sé lo que es llevar uno», cuenta solidarizándose con el dueño. Los gastos para reparar los daños del incendio han llegado a los 300.000 euros.

El vídeo de las cámaras de seguridad

Un pequeño fragmento de las videocámaras de vigilancia muestra al presunto autor entrando en el local el día del incendio. El 30 de agosto de 2024. Vestido con una calurosa sudadera que llevaba capucha. Asimismo, otros testigos apuntan que hubo otros trabajadores que aparecieron en la zona del incendio cuando ya se habían ido a casa. «¿Cómo lo sabían?», dice el empleado en aquel momento. Sospecha que pudieron maquinar la acción y que la llevaron a cabo sin escrúpulos.

Afortunadamente, el tremendo incendio se saldó sin víctimas mortales, aunque sí resultó herido uno de los trabajadores, además de los cuantiosos daños materiales. Por el momento, el caso continúa con un sólo detenido que ya ha pasado a disposición judicial y ha quedado en libertad a la espera de conocer el futuro de su situación procesal.