Condenado por el atraco a punta de cuchillo de un salón de juegos y el robo en un restaurante de Palma

Un juzgado de lo Penal de Palma condenó este viernes a dos años y siete meses de prisión a un joven, de nacionalidad española, por un atraco a punta de cuchillo en un salón de juegos y el robo en un restaurante, ambos en la capital balear, el pasado mes de enero. El acusado antes de la vista abonó la totalidad de la responsabilidad civil, hecho que se le tuvo en cuenta como atenuante.

La defensa del procesado, ejercida por la abogada Isabel Summers, solicitó la suspensión de la pena y tanto la Fiscalía como la jueza no se opusieron a ello. El enjuiciado abandonó horas después la prisión. Para no regresar no podrá delinquir en los próximos cuatro años, tendrá que realizar 180 días de trabajos comunitarios y someterse a un curso de sensibilización.

Los hechos se remontan al mes de enero de este año. El 21 de madrugada, el delincuente irrumpió armado con un cuchillo en un salón de juegos del barrio de Son Gotleu. Llevaba la cara tapada con una braga y una gorra y se dirigió a la empleada mientras la intimidaba con el arma. Le exigió que no le mirara a la cara y le diera todo el dinero que había en ese momento en la caja. «Ni se te ocurra llamar a la Policía», le dijo. El ladrón se marchó de allí con 2.880 euros.

Apenas dos días después volvió a la carga. El 23 de enero, el joven consiguió forzar el acceso a un restaurante de la calle Monterrey y se llevó algo más de 400 euros y cuatro botellas de whisky. En esa ocasión no actuó solo, lo hizo junto a un compinche que no logró ser identificado. El sospechoso fue detenido al día siguiente por la Policía Nacional y desde entonces ha estado preso en la cárcel de Palma.