«Denunciaré el robo en diez días, quiero dar al ladrón la oportunidad de devolverme mis piezas de coleccionista»

René Krause es alemán, motero; y vive en Mallorca desde hace 24 años. Él mismo lo dice: «Vivo aquí por la buena gente, el clima y la maravillosa naturaleza»; pero, el pasado domingo, algo enturbió su tranquila existencia en la isla. «Han robado objetos de mi garaje, dos águilas de metal y la pieza final para un tubo de escape en forma de cráneo», publicó en Facebook.

Se trata de tres objetos con un gran valor sentimental; aunque también material. «Las piezas provienen de San Francisco y Michigan, de EEUU. Se fabrican por encargo y es difícil conseguir este tipo de cosas. Las tengo hace muchos años», explica a Ultima Hora. De hecho, el valor de estos objetos artesanales de moto ronda los 600€; por eso su legítimo propietario está dispuesto a recompensar con doscientos euros a quien se las devuelva.

Éste fue el mensaje que compartió en sus redes sociales

Es curioso pero está convencido de que los objetos volverán a sus manos y por eso quiere dar la oportunidad al presunto ladrón para que lo «devuelva discretamente. Ofrezco 200€ para quien me devuelva las piezas. Quien pueda decirme quien las robó también recibirá una recompensa», propone. Los objetos desaparecidos formaban parte de su colección personal, «no es sólo el aspecto financiero, son recuerdos, mi marca registrada. Siempre he llevado las piezas en mis vehículos y todo el mundo lo sabía. Mucha gente me conocen en el ambiente motero de Mallorca e Ibiza».

De hecho, es un apasionado de la trimoto; por lo que las islas son un paraíso para él. Mantiene y restaura sus motocicletas él mismo y justo cuando acababa uno de sus trabajos advirtió la falta de los objetos. «Ahí me di cuenta que habían robado cosas de mi garaje, nunca me había pasado algo así, llevo muchos años viviendo aquí y especialmente en el campo, la gente confía en los demás, las puertas no se cierran con llave y la propiedad es segura», cuenta René decepcionado.

El motero ha activado a muchas personas a través de las redes sociales y cuenta con contactos dentro del mundo del motor; por lo que quiere confiar en que se producirá el milagro. «No quiero hacer un drama de esto, por eso no he ido a la policía todavía. Denunciaré el robo en diez días, quiero dar al ladrón la oportunidad de devolverme mis piezas de coleccionista. Si no, hablaré con los agentes y que analicen las imágenes de mi cámara de vigilancia», avisa.

René Krause junto a su trimoto de exhibición en la parte superior. En la inferior, las dos piezas que, presuntamente, alguien robó de su garaje en Llucmajor.

«Son piezas únicas aquí en la isla pero aparte de los daños materiales me parece inquietante que alguien haya estado en mi garaje. Tal vez haya sido una broma estúpida. Sólo quiero que me las devuelvan», finaliza.