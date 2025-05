Un motorista ebrio y sin carnet se enfrenta a los agentes de policía tras sufrir un accidente en Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven, ecuatoriano de 26 años, que conduciendo una motocicleta ebrio y con el carnet retirado sufrió un accidente de tráfico y tras negarse a realizar la prueba de alcoholemia reaccionó de manera violenta y arremetió contra uno de los agentes.

Los hechos, según ha informado el Cuerpo, tuvieron lugar sobre las 6.20 horas de este pasado lunes en la calle Adrià Ferran, en el barrio palmesano de Pere Garau. La Base del 092 recibió el aviso de una colisión entre una motocicleta y un coche. Una Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) acudió al punto del suceso.

Los agentes hallaron en dicha vía al conductor de la moto, que mostraba evidentes síntomas de embriaguez. Cuando se le propuso realizar la prueba de alcoholemia se negó y dijo a los policías que él no había sufrido ningún accidente. Al pedirle el carnet reconoció que no lo tenía. Viendo que no cedía, y seguía dando negativas a todo lo que se le solicitaba, se le informó de su condición de investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Pero aún había más.

En ese momento el sospechoso reaccionó de manera violenta y arremetió contra uno de los policías. Tras un forcejeo fue arrestado por un delito de atentado. El agente sufrió heridas leves y tuvo que ser asistido por personal sanitario. La investigación confirmó que el joven tenía el carnet suspendido y no había realizado el curso de sensibilización y reeducación vial. Por ello fue sancionado administrativamente.