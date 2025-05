Condenado por secuestrar a un hombre en Palma: «¿Dónde está tu suegro? Me debe dinero»

Dos años de cárcel por tender una emboscada y retener durante media hora al yerno de un empresario que le debía dinero. El acusado aceptó una condena por una detención ilegal que tenía como finalidad conseguir saber dónde vivía el supuesto moroso y también otro leve de amenazas.

Los hechos ocurrieron en julio del año pasado. La víctima trabajaba en una inmobiliaria y el acusado le llamó con un teléfono que el otro no conocía y concertó con él la visita a un inmueble con un nombre falso. Quedaron en la calle Vista Alegre de Palma a las dos y media de la tarde. Cuando la víctima llegó se encontró con el acusado y otra persona, que no fue identificada. Le quitaron las llaves del coche y el teléfono y le mantuvieron retenido durante media hora. «¿Dónde está tu suegro? No me mientas, me debe mucho dinero. Te voy a meter en el maletero y nos vamos a ir a su casa».

Primero le obligaron a llamar por teléfono al suegro y, como este no contestaba, le insistieron hasta que indicó la ubicación del domicilio de su familiar. Entonces le dejaron marcharse: «De esto no cuentes nada y avisa que hemos estado aquí contigo». Inicialmente, la Fiscalía reclamaba una condena de cinco años por un delito de detención ilegal y otro de amenazas. Sin embargo, tras el acuerdo, la condena quedó en dos años y se suspenderá la ejecución. La otra persona que participó en el secuestro no ha sido identificada.