Expulsado un maltratador 15 años de la Isla: «Vas a ser la segunda de Conforama»

«Vas a ser la segunda de Conforama». «Después de la del Coll vas tú». Tras cada asesinato de una mujer en Mallorca, una amenaza para su víctima. Un hombre acusado de maltrato psicológico y de amenazas a su expareja aceptó ayer una condena de dos años y ocho meses de cárcel que además, le priva del derecho a vivir en Mallorca durante quince años. El acusado acumula 17 antecedentes penales diferentes. La víctima fue calificada como riesgo extremo por la policía nacional tras recibir amenazas de muerte que recordaban otros asesinatos y en concreto, dos de los más duros cometidos en Mallorca en los últimos años: el de Sacramento Roca, apuñalada por su expareja cuando trabajaba en la tienda de muebes y el de Rosario Díaz en el Coll d'en Rebassa, que recibió más de 40 puñaladas de su expareja. No eran las únicas: «Te dejo en coma si es que no te mato a puñetazos», «si me denuncias hago que te estallen desde prisión». «Si no te mato a puñetazos, te dejo en coma».

El acusado y la víctima mantuvieron una relación de pareja y tuvieron una hija en común. En 2019 el maltratador ya recibió una primera condena por amenazas a su mujer y llegó a ingresar en la cárcel. Suma otras por romper órdenes de alejamiento que tiene en vigor respecto a la víctima desde hace siete años. Cuando salió de la cárcel se reprodujo la situación de maltrato psicológico: el acusado acudía al domicilio de la víctima o le enviaba de forma constante mensajes a través de redes sociales o del teléfono móvil. «Eres una guarra, eres una puta, te follas a todos». La mujer le bloqueó pero empleaba otros perfiles nuevos y llegó también a dirigir esas amenazas a través de los hijos de la mujer. Según la denuncia de la víctima, las amenazas también se dirigían a su familia, sus padres y los hijos mayores que tenía fruto de otras relaciones. De hecho, la denuncia inicial planteaba incluso hechos de mayor gravedad. La víctima señaló entonces que fue objeto de violencia sexual en varias ocasiones en su domicilio, en ocasiones en presencia de sus hijos. En otro de los episodios denunciados por la víctima, el acusado acudió a su domicilio y destrozó mobiliario. Fue detenido por la Policía Nacional el pasado mes de diciembre en un hotel del centro de Palma e ingresó en prisión preventiva. En ningún momento llegó a declarar durante la instrucción y siempre se acogió a su derecho al silencio.

La defensa del acusado, la Fiscalía y la acusación particular alcanzaron un acuerdo. En base a ese pacto, en la vista asumió tres delitos: malos tratos habituales, amenazas y coacciones. El acuerdo, por encima de las penas de cárcel, buscaba apartar al acusado de la víctima el máximo tiempo posible y, de ahí que, para cada uno de los delitos se le impone la prohibición de quedarse en Mallorca durante cinco años. Durante ese tiempo, además tendrá en vigor una orden que le impide comunicar por cualquier método con la mujer ni acercarse a menos de medio kilómetro de ella. También se le retira la patria potestad de la hija común. «Creó una atomósfera de terror en el domicilio familiar» El acuerdo entre las acusaciones y la defensa que ha ratificado el acusado en una vista previa celebrada en un juzgado de lo Penal de Palma, señala que «creó una atmósfera de terror en el domicilio familiar», tanto en la mujer como en los menores que convivían con ella. Buena parte de las amenazas y de los episodios violentos acumulados durante años, sucedían también delante de los cuatro hijos que tenía la mujer, tres de relaciones anteriores y uno de ambos en común.