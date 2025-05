Linda, la exmodelo asesinada en Palma por Richard, su rico esposo enloquecido por los celos

A finales de agosto de 1984, en el antiguo hotel Príncipe Alfonso, de Cala Major, se registró un brutal asesinato. Un poderoso hombre de negocios británico cosió a puñaladas a su estilosa esposa, que había sido una conocida modelo también inglesa. Esta es la crónica de un crimen que se produjo después de que el empresario descubriera que su esposa había intimado con un alemán de Sant Agustí y tenía previsto separarse de él.

Robbin Richard S.S., tenía 53 años y era un enamorado de Mallorca. Se dedicaba a la importación de productos para el Ejército de Estados Unidos y viajaba por medio mundo, en especial a Hong Kong, por aquel entonces todavía colonia británica. Doce años antes, había llegado a vivir a Palma, con su primera esposa.

Pero en un viaje a Alemania conoció a Linda R.S., de 32 años, que era una mujer de una belleza deslumbrante y había sido una afamada modelo años antes. Quedó perdidamente enamorado de ella y no paró hasta que consiguió conquistarla. Ella había nacido en Estado Unidos, pero se nacionalizó británica, como él. Robbin se divorció de su segunda mujer y contrajo matrimonio con Linda.

Eligieron Mallorca para su nueva vida y adquirieron un apartamento en el antiguo hotel Príncipe Alfonso, de estilo neomudéjar, y que había sido proyectado a principios de siglo pasado por el arquitecto Gaspar Bennazar. Un enclave privilegiado, frente al mar, donde la pareja vivió una apasionada historia de amor.

Dos años después, sin embargo, todo cambió. Linda trabajaba en el sector inmobiliario, que ya por aquellos años vivía un 'boom' y aprovechó el tirón de las ventas a extranjeros, principalmente alemanes e ingleses. Fue entonces cuando, al parecer, se enamoró de un germano que vivía cerca de ellos, en la barriada palmesana de Sant Agustí.

La última discusión del matrimonio Smith aconteció en la noche de un sábado, a finales de agosto. La mujer, según la reconstrucción policial que llevó a cabo el Grupo de Homicidios, le comunicó que no quería seguir con él y Robbin, despechado, trató de retenerla. Cuando vio que era imposible que cambiara de opinión esgrimió un cuchillo cortapapeles y la atacó en la cama del apartamento.

Linda, la célebre modelo de los años setenta, recibió un total de trece puñaladas, muchas de ellas en el corazón, y quedó inerte sobre un gran charco de sangre. El magnate inglés buscó una cuchilla y se cortó las venas de las muñecas, para morir desangrado.

Sin embargo, al día siguiente habían quedado para almorzar con el vecino de arriba, que bajó extrañado porque no sabía nada de ellos. Como no le abrían la puerta, saltó por un balcón y descubrió horrorizado el cadáver de Linda en la cama y no muy lejos a Robbin, sentado en el suelo y sangrando abundantemente. Aún vivía.

Quedó ingresado en el Hospital General tras ser atendido en primera instancia en la clínica Mare Nostrum. Cuando se recuperó, confesó el crimen.