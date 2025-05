Payos y gitanos

Es habitual ver y leer en las páginas de este periódico noticias sobre indigentes en Mallorca. Viven en chabolas; debajo de puentes; en coches; edificios abandonados o al borde de carreteras además de otros lugares inhóspitos. Todas estas personas tienen en común que son payos y payas y ninguna institución negocia con ellas para buscarles una vivienda, entre otras cosas porque no las hay.

Hace algunos lustros, cuando veías una chabola existía un alto porcentaje de que estuviera ocupada por una familia gitana. Ahora no porque, que se sepa -y es posible que haya algún caso aislado- todas las familias gitanas que viven en la indigencia están en Son Banya. En parte esto es positivo porque significa que la mayoría de personas de esa etnia se están integrando, o parece que lo intentan. Pero las de Son Banya no. Aquello es un mundo aparte y con demasiados intereses creados como para ir a negociar el desmantelamiento según cánones establecidos para esos menesteres. Lo primero que hacen los representantes del poblado es tirarte en cara que allí viven 200 niños en condiciones infrahumanas y no están escolarizados. Lo que se callan es que si los servicios sociales actuaran en consecuencia, como ocurre con los payos, se harían cargo de los niños y los ingresarían en centros de acogida. Pero entonces el escándalo que protagonizarían las familias sería muy, pero que muy gordo. En cuanto a lo de estar escolarizados es un insulto a la realidad que lo digan. Desde su creación, en 1968, en Son Riera (Son Banya) había una escuela. No sé si todavía existe el edificio o lo han derribado. Lo que sí sé es que los padres de los niños de hoy en su infancia no iban al colegio porque aquello era cosa de payos. Y al final la escuela se cerró. Además, está el dato ya conocido de que a los narcos no les interesa que el poblado se desmantele, porque significaría la clausura de sus puntos de venta.

Y a todo esto, he llegado a un punto en el que estoy convencido de que a las autoridades tampoco les interesa desmantelar Son Banya. Oficialmente todos dirán que sí porque lo contrario es políticamente incorrecto. Pero si durante años he tenido dudas al respecto, hace unos días que se me encendió la luz y entendí, o eso creo. Vamos a ver, el año pasado se llevó a cabo una negociación entre Cort y el patriarca del poblado. Se firmó un pacto según el cual se entregarían unas 30 viviendas además de ayudas económicas. Al cabo de unos días se informó por enésima vez desde el Govern de que no disponían de viviendas y quedó todo en nada. De verdad, los que negociaron por parte de Cort no sabían que lo que prometían en el pacto era imposible llevarlo a cabo?. Yo creo que sí lo sabían. Y no será, digo yo, que lo que querían era quitarse el problema de encima y que lo resuelvan otros?. En resumen, que tenemos Son Banya para años.