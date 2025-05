¿Quién hizo desaparecer a Juan Jesús en el ferry que lo traía a Palma para conocer a su hijo recién nacido?

«Estaba súper ilusionado con conocer a su hijo, evidentemente no saltó desde la cubierta de ese 'ferry'». Un veterano de la Guardia Civil recuerda la desaparición, hace ahora 17 años, de Juan Jesús del Toro Romero, un carpintero de 25 años de Son Servera del que nunca más se han vuelto a tener noticias. Esta es la crónica de una misteriosa desaparición a bordo de un barco y de un indigente sospechoso que se acercó al joven en cubierta.

La noche del 14 de diciembre de 2008, Juan Jesús del Toro, un joven carpintero de Son Servera, se embarcó en el 'ferry' que cubría la ruta entre Eivissa y Mallorca y no llegó a su destino. El joven se desplazaba a la Isla para ver a su hijo que había nacido hacía dos semanas. Llevaba encima 80 euros y un cheque nominal de 400 euros.

Cogió el ferry de las 01'30 horas de la noche pero no llegó a su destino. Según explicaron sus familiares en su día, «tenemos constancia que cogió el barco porqué así se ha podido ver en las cámaras de seguridad. Tememos lo peor porque en el ferry también se quedó su maleta».

«Queremos averiguar su paradero y en el peor de los casos descubrir si pudo haber caído del barco, o lo pudieron haber lanzado ya que en este caso sería un homicidio», sostuvieron sus allegados, semanas después de la desaparición.

La familia de Juan Jesús pidió ayuda para encontrar al carpintero de Son Servera.

«Viajaba con un cheque de 400 euros. Por las cámaras también se vio que estaba con un hombre pero no sabemos nada más. Se detuvo a alguien pero no tenemos más noticias al respeto. Creemos que no se actuó de una manera urgente, porque Salvamento Marítimo se desplazó dos semanas después de haber efectuado la denuncia de la desaparición», denunciaron.

En efecto, a finales de enero de 2009, los investigadores del comandante Bartolomé del Amor procedieron a la detención de un indigente marroquí, que coincidió en cubierta con el carpintero. Según las cámaras del barco, se les veía hablando juntos, pero después solo regresaba al interior el magrebí.

En un primer momento, el sospechoso negó conocer al joven nacido en La Barca de la Florida, en Jérez, pero después, acorralado por los testimonios de los testigos y, sobre todo, por la grabación, admitió que había estado hablando con un desconocido, pero negó que lo hubiera tirado por la borda. Quedó en libertad, porque el cuerpo de Juan Jesús nunca apareció.