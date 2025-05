Los abogados del macrojuicio por narcotráfico piden la nulidad de la causa

Sin sorpresas. Todo juicio importante por tráfico de drogas tiene sus peticiones de nulidad. Y la mayor operación de Balears no iba a ser menos. Varios abogados de los once acusados que no se conformaron en la jornada del lunes solicitaron ayer la nulidad de la causa esgrimiendo varios motivos, aunque la mayoría coincidió en el mal funcionamiento del Horus, la plataforma digital que facilita el acceso a la información de los procesos judiciales.

El letrado Tomeu Salas fue uno de los que más incidió en ello. «El Horus no va. Y no se trata de ninguna maniobra para provocar nada. Sólo queremos defender con todas las garantías a nuestros representados», explicó. Luego detalló de manera pormenorizada todos los fallos que le ha ido dando la plataforma cada vez que quería consultar algún expediente. Noticias relacionadas Condenas de entre 2 y 7,5 años de cárcel para la gran mayoría de acusados en el macrojuicio por narcotráfico Más noticias relacionadas Por su parte, Pau Cruelles, que asiste a otros de los procesados, subrayó que dicha situación «vulneró los derechos fundamentales de la defensa. Cuando presentamos nuestros escritos no tuvimos acceso a las escuchas en las que presuntamente está implicado mi representado», zanjó. Un total de 39 procesados en la macrocausa aceptaron el lunes penas que van desde los 2 a los 7,5 años. La vista continúa para los otros 11 implicados.