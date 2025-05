El secreto profesional del periodista es un derecho constitucional o, más claro, es la facultad del periodista para guardar silencio sobre la fuente de una información. Y esa facultad es siempre válida excepto en algún caso muy concreto. Eso queda muy bonito dicho así, pero creo que es necesario que el informador esté a su vez bien informado para saber a qué atenerse en el caso de que surja algún problema al respecto. Y lo digo porque yo lo tuve. Era octubre de 1993 y confieso que desconocía la teoría. Lo único que tenía muy claro era que mis fuentes eran sagradas y por lo tanto secretas e innegociables.

El tema de fondo fue el de un asesinato que se llevó a cabo en Ses Salines sobre la una de la madrugada del día y mes citados. La víctima, de 70 años, regresaba a su casa en bicicleta después de haber estado unas horas en un bar de la localidad viendo un partido de fútbol. Una o varias personas le atacaron por sorpresa con un palo y un cuchillo. La víctima no tuvo tiempo de reaccionar. Recibió varios golpes y trece cuchilladas. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y lo primero que se descartó fue el móvil del robo. Oficialmente no había pistas y a nivel informativo lo teníamos crudo. Pero recibí la llamada telefónica de un amigo, o confidente - no vamos a discutir ahora por eso- y se me encendió una luz. Contó el hombre que un preso de la cárcel de Palma tuvo una conversación con otro preso sobre el crimen y dio detalles concretos del móvil.

Un viernes firmé una primera página de esta sección, contando hasta dónde se podía jurídicamente hablando. El mismo día se me hizo saber que la juez de Manacor que instruía la causa quería hablar conmigo. Que yo recuerde no era una cita oficial pero por supuesto que fui. Al día siguiente a media mañana estaba en su despacho. No la conocía personalmente pero sí que había oído hablar de ella como una muy buena profesional. Me recibió de forma cortés y fue directa al asunto. Dijo que la información que había escrito sobre el crimen era una pista que investigaba la Guardia Civil, y quería saber quién era mi fuente. Para mí aquello fue una sorpresa. No me lo esperaba ni de lejos y creo que por eso actué de forma instantánea, sin pensar. Siempre de manera respetuosa le aseguré que no se lo iba a decir. Ella me insinuó que podía ir unos días a la cárcel si activaba el procedimiento adecuado. Entonces le dije que hacía días que tenía mucho estrés y quizás me sentaría bien, aparte de que se hablaría mucho de mí y, de paso, quizás podría hacer alguna entrevista que estando fuera era muy complicada.

La jueza me miraba, deduje que comprensiva pero seguía firme en su petición. Lo último que le comenté fue que si le daba el nombre del confidente ella lo citaría (hizo un gesto afirmativo con la cabeza) y esta persona le diría que no sabía nada de lo que le preguntaba. Así que, a nivel práctico, ella perdería el tiempo y yo un confidente. Y así lo dejamos, dijo que lo pensaría y si tomaba alguna decisión me lo haría saber.