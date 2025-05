El agente homenajeado en Son Servera: «No somos Punta Ballena pero también tenemos nuestros problemas»

Habla con amor y un profundo respeto sobre los sucesos que, durante 38 años, han tenido lugar en el municipio de Son Servera con él al mando. Desde las marchas históricas por el Tren de Llevant hasta el reciente y trágico atropello del joven Guiem Comamala por un yate. El ex subinspector, recién jubilado, recuerda algunos de ellos con tristeza y otros hasta con una sonrisa. Aún lleva la cicatriz de los puntos en la piel de algunas lides del pasado. Por eso, aún le vibran las emociones que le produjo ver a toda su unidad formando para su despedida del pasado miércoles.

«Me siento muy orgulloso, no me esperaba algo así, cuando ves a tus compañeros, con los que has estado tantos años, estoy muy contento», dice con emoción José Luis Soler Manchón, agente de la Policía Local de Son Servera. Sus casi dos décadas de servicio han llegado a su fin pero ni él esperaba que decenas de vecinos y compañeros se concentrasen para darle un emotivo adiós.

Los agentes recibieron a su subinspector en el último día; un evento captado por la cámara del fotógrafo Max Segura.

Tras tantos años en el cargo, reflexiona sobre una de las peculiaridades del municipio; el hecho de representar dos vertientes muy diferentes en poco más de 42 kilómetros cuadrados: Una, más íntima, cercana y local; ligada al pueblo serverí. La otra, la presión que supone como el núcleo turístico que es con zonas tan populares y frecuentadas como Cala Millor o Cala Bona. «Es muy diferente lo que haces, en costa y en el pueblo. Y mira que hay dos kilómetros de un sitio a otro. En el pueblo gestionas unas cosas y en la playa encuentras el típico borracho, conflictos, etc. No somos Punta Ballena pero también tenemos nuestros problemas, y los tienes que gestionar», explica.

Accidente en persecución y 'sillazo' en la cabeza

Jose Luis nació en Felanitx y siempre ha sido muy 'nostro' como él dice, «molt de poble». Ahora que se jubila, su único plan es plantar 'tomatigueres' en su finca de Sant Llorenç y viajar junto a su mujer en moto. La jubilación soñada. Mientras haces planes recuerda algunos de los momentos más tensos de su vida profesional, aunque dice que cuando uno se va, sólo piensa en lo bueno.

«Ha habido momentos de miedo, claro, varios enfrentamientos con pandillas de turistas agresivos; una vez me golpearon con una silla, llevo dos puntos. Se nos fue de las manos una pelea en un bar y me vinieron por detrás y me abrieron la cabeza. Los compañeros me ayudaron y detuvimos al tipo, pero ahí está la cicatriz. Cosas que pasan», narra con una sonrisa.

No fue la única vez que necesitó convalecencia. Durante una persecución, estrellaron el coche policial y sufrieron un grave accidente. Jose Luis y su compañero pasaron dos semanas ingresados. «También se arregló con puntos», bromea. «Ahora en serio, estar aquí en Son Servera me hace sentir muy contento y orgulloso, me ha llenado, me ha gustado mucho. Lo mejor es el agradecimiento de la gente», remarca.

Sentidos abrazos. FOTO: Max Segura

De 1986 a 2025

Llegó a la Policía Local como auxiliar en 1986, pasó a oficial en el 94 y continuó formándose hasta licenciarse en Derecho. Luego, ejerció como oficial jefe durante varios años y como subinspector sus últimos seis. Lo admite, no ha sido fácil. «Un jefe de grupo está siempre en medio, estás con los compañeros, con los ciudadanos, con los políticos, en mitad de todos; por un lado te exigen y por el otro también», revela con humor.

Dice que sin un buen equipo, nunca habría podido lograrlo: «si tus agentes no responden, por muy bien que gestiones, no hay nada que hacer, no llegarás a ningún lado». De hecho, el municipio de Son Servera ha sido el escenario de numerosos sucesos de diversa magnitud que obligaron al conjunto policial a emplearse a fondo. Entre ellos, dos crímenes de violencia de género que marcaron profundamente a José Luis, sobre todo el de la joven Victoria Sard, asfixiada por su exnovio cuando tenía tan sólo 19 años.

La Guardia Civil detuvo al asesino, Carlos Villegas, de 22 años. Acosó y maltrató a la joven hasta que acabó asesinándola.

«Fue duro para todos. La conocíamos bien porque estuvo unos meses en comisaría para realizar un trabajo del instituto, me afectó mucho», confiesa el agente retirado. Aprovecha para agradecer a Isabel Llinàs, expresidenta del Institut Balear de la Dona, su ayuda en aquellos momentos. «Me enseñó mucho, nos ayudó a saber cómo tratar el tema. Ella había pasado por lo mismo cuando su exmarido estuvo a punto de matarla y el trabajo que hizo con nosotros fue muy importante», recuerda.

También extiende el agradecimiento al Institut de Seguretat Pública de Balears. Y a todos los que le han permitido disfrutar de su profesión, a pesar de lo duro de la misma, durante tantos años. Orgulloso también de los premios a su propio equipo, com el que se otorgó a su policía tutor. Se retira con sensación de plenitud por lo vivido, aún con alguna que otra discusión con los vecinos cuando el conflicto no lo protagonizaba un turista: «Eso es lo más difícil de gestionar, no es como un turista que se va, al vecino le vuelves a ver al día siguiente».

La Unidad de Policía Local de Son Servera junto a Jose Luis. FOTO: Max Segura

Con los años, ha ido aprendiendo mano izquierda y gestión de conflictos; hasta tal punto, que finalizamos su entrevista con la mejor de las anécdotas: «Lo que te voy a contar ahora, no te lo vas a creer. ¿Recuerdas a aquel que me partió la cabeza? Me lo encontré. Hablamos mucho, se acordaba perfectamente de lo ocurrido, aunque nunca me pidió disculpas –cuenta riendo– me dijo que olvidáramos lo ocurrido y tomamos café juntos muchas veces». Y tan amigos. Ver para creer. Eso sí es una gestión policial eficiente.