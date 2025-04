Condenada una mujer por agredir a un taxista y enfrentarse a la policía en Andratx

Una mujer, de nacionalidad alemana, fue condenada este martes al pago de multas por valor de 1.800 euros tras reconocer que agredió a un taxista, también le lanzó el datáfono al suelo, y que se enfrentó a agentes de la Policía Local de Andratx el pasado mes de septiembre de madrugada. Su abogada alcanzó un acuerdo previo a la celebración del juicio con la fiscal y la procesada se declaró culpable de los delitos de resistencia, leve de daños y lesiones.

El grave incidente se remonta a poco después de la una de la madrugada. La acusada, después de haber ingerido alcohol, cogió un taxi en el Port d´Andratx para que le llevara a su casa. De camino a su vivienda vomitó en el interior del vehículo. La carrera ascendió a 6,28 euros, pero el chófer profesional le pidió que le pagara algo más para limpiar el coche, pero ella se negó y le lanzó el datáfono al suelo. Finalmente se apeó sin pagar ni un solo euro y propinó varios puñetazos al conductor, que avisó a la Policía Local.

Varios agentes se personaron en el lugar y encontraron a la mujer a la defensiva. Les dijo que no se negaba a pagar el taxi y lanzó varios billetes al suelo. Cuando le pidieron que se identificara y, tras negarse, les soltó un «fuck you and fuck spanish police». En ese momento uno de los policías cogió el bolso para intentar saber quién era y la procesada reaccionó dando un puñetazo a un funcionario.

Ya más tranquila accedió acudir a su apartamento para entregar su pasaporte, pero de camino cambió de opinión e intentó empujar por las escaleras a un policía, que pudo agarrarse a la barandilla y no caer. La jueza, tras la conformidad alcanzada, dictó sentencia ‘in voce’.