Condenado un empleado de una agencia de viajes de Palma por apropiarse de más de 29.000 euros

Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado a un hombre, español de 44 años, a un año y nueve meses de prisión tras reconocer ante la jueza que se apropió de más de 29.000 euros en la agencia de viajes donde trabajaba. Antes de la vista el procesado devolvió dicha cantidad a los administradores de la sociedad perjudicada.

Su defensa, ejercida por la abogada Concepción Rebassa, solicitó la suspensión de la pena de prisión y tanto el letrado de la acusación particular como la Fiscalía no se opusieron a ello. Para evitar la entrada en el centro penitenciario el varón no podrá delinquir en un plazo de dos años.

Los hechos ocurrieron entre diciembre del año 2021 y febrero de 2023. El hombre, primero como freelance y después con contrato laboral con la empresa, tenía a su cargo una oficina abierta en la capital balear. Su cometido, entre otras cosas, era gestionar la reserva de billetes de viaje, incluyendo la facturación de los mismos.

Así, en dicho periodo, y ya que tenía acceso al sistema de reservas y proveedores de la empresa, llegó a apoderarse de manera ilegítima de un total de 29.367, 28 euros. El empleado reconoció que cobraba el importe de algunos servicios en efectivo, emitiendo facturas que luego figuraban como impagadas.