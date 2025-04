«Hoy en día hay una demanda tremenda de servicios de detectives en toda España por las bajas laborales»

El primer trabajo que hizo Carlos Valencia como detective fue demostrar que el camarero de un hotel se quedaba con el dinero de las consumiciones. Una mañana se sentó en una mesa delante de la caja registradora y empezó a anotar cada consumición que sacaba de la barra. Una por una.

El camarero fue despedido tras el informe del detective, CEO de Grupo Ges. No hizo ni una sola fotografía. Era el año 1993. «Las cámaras que había en aquel entonces eran de dos palmos y medio, antes desarrollabas más la creatividad», asegura Valencia.

¿Qué facultades debe tener un detective?

—Un buen olfato, mucha intuición y, después, paciencia para esperar el momento en el que descubres lo que buscas.

¿Cuáles son los límites?

—Un detective solo puede investigar temas a nivel privado, no puedes investigar delitos públicos, que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Qué no se puede hacer para obtener información?

—Puedes investigar a alguien siempre que sea en áreas públicas, pero nunca en domicilios o el entorno privado de la persona. Nuestros informes están avalados por la sala de lo Social del Tribunal Supremo y por eso dan validez a los informes de los detectives como prueba pericial en un juicio.

¿Cuáles son los asuntos más demandados?

—Las bajas laborales se han duplicado en diez años y eso para las arcas del estado es una ruina, ha sido escandaloso lo que está pasando.

¿Y el perfil del cliente?

—Empresas. El particular es un dos o tres por ciento. En infidelidades prácticamente no existe desde hace años, eso pasó a la Historia.La imagen del detective de toda la vida siempre ha sido por el tema de los cuernos, pero eso no es cierto. Y luego hay un tema que ha traído mucha polémica y es que el detective no es un espía. El detective es un investigador, los espías los contratan los estados. Hoy en día hay una demanda tremenda en toda España por bajas laborales, nunca ha habido el trabajo que está habiendo ahora.

¿Le han descubierto alguna vez?

—Muy pocas veces. Somos una plantilla de 12 personas. ¿Qué puede ocurrir? A veces te dan un caso que está quemado porque el cliente ha seguido a esa persona por su cuenta y cuando empezamos la investigación detectamos que esa persona va mirando y tenemos que utilizar medios más seguros.

¿Cómo ha cambiado el internet su profesión?

—Es un cambio de 180 grados. Te diría que un 40 por ciento de la información que obtenemos de las investigaciones es del equipo que se encarga de las redes sociales.

¿Es más fácil ser detective ahora que antes?

—Antes tenía más mérito porque había menos medios.Ahora las redes sociales te ayudan bastante a investigar. La desventaja es que no tenemos las bases de información que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Es una profesión muy cinematográfica y literaria. ¿Cómo ha influido?

—Le ha perjudicado. Siempre se ha visto al detective con la gabardina, el sombrero y la lupa. La figura de un detective hoy en día toca muchas materias, serias y profesionalizadas.

¿Es fácil conciliar la vida laboral con la familiar?

—Un detective trabaja 24/7. No tenemos un momento en que podamos decir que desconectamos. Hay muchos operativos que pueden ser sábado o domingo y el equipo de dirección tiene que estar coordinado cuando haya algún problema. Estamos siempre al pie del cañón, como los periodistas.