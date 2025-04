El alemán que murió golpeado en un pub de Palma tras llamar 'católico de mierda' a un irlandés

"Católico de mierda". Este comentario despectivo, pronunciado en mayo de 2000, hace ahora 25 años, por un turista alemán que se dirigía a un irlandés, acabó en tragedia en un pub de la Playa de Palma. Esta es la crónica de un homicidio involuntario tras una noche de copas y alcohol, y que judicialmente acabó de una forma sorprendente.

Stephan Johan Andrew M. había llegado a Mallorca el día 6 de ese mes y tenía previsto regresar a Irlanda, su país, una semana después. Sus vacaciones transcurrían tranquilas hasta que un martes de madrugada discutió y golpeó a un turista alemán en un pub de s'Arenal. La víctima tenía antecedentes cardíacos y falleció tras desplomarse y caer al suelo.

El británico se alojaba en un hotel de la Playa de Palma y esa madrugada salió a tomar unas copas por la zona. Consumió cuatro copas de vodka y estaba ligeramente ebrio. Decidió, entonces, seguir la noche en un pub irlandés que seguía abierto, en la calle Marbella. No sospechaba que la velada acabaría de forma trágica.

Se acomodó en la barra y pidió otra consumición. La quinta, según su relato. Alguna más, según sospechó siempre el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Junto a él se encontraba la víctima, un ciudadano alemán llamado Klaus Teodor Schwithuysen, de 54 años. No intuía, ni tan siquiera, que aquel desconocido iba a ser, minutos después, su verdugo.

Patrullas de la policía frente al pub donde ocurrieron los hechos, en mayo de 2000.

Ambos trabaron conversación, pero la charla fue subiendo de tono por el alcohol consumido. El turista británico, según declaró luego, se sintió ofendido porque el irlandés se refirió a la Monarquía de su país en tono despectivo. Para colmo, le llamó "católico de mierda". Ambos se enfrascaron en una violenta pelea, presenciada por todos los testigos, y la mayor corpulencia de Stephan se impuso y Klaus recibió entre tres y cuatro golpes en el pecho y la cabeza.

Cayó hacia atrás, de espaldas, golpeándose la cabeza contra una pared. Stephan, el agresor, también le cogió por el cuello, porque la cadena que llevaba al cuello apareció en el suelo. Klaus quedó tendido junto a la barra, aparentemente sin constantes vitales, y las primeras en socorrerlo fueron unas enfermeras extranjeras que se encontraban en el pub.

El atacante, asustado, se fue retirando disimuladamente de la escena y finalmente huyó del local. La policía comenzó la búsqueda del sospechoso, del que se tenían algunos datos, y peinó los hoteles de la zona. Sabía que el turista no se alojaba lejos y dos días después lo localizaron y lo detuvieron. No ofreció resistencia y siempre sostuvo que no tenía intención de matar al irlandés.

La sorpresa llegó cuando el juez le tomó declaración y después lo dejó en libertad, al entender que se había tratado de una pelea y que no quería asesinarlo. Además, la víctima estaba enferma del corazón. Finalmente, para sorpresa de muchos, la muerte de Klaus, el turista ebrio golpeado por sus comentarios ofensivos, se cerró sin un condenado en firme.