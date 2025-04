Cazar al topo

Si creéis que tenéis un ´topo´ en vuestro entorno y lo queréis cazar leed esta historia porque os puede servir de ayuda. Una tarde, hace ya algunos años, Javier Jiménez y yo estábamos en esta sección y un hombre llamó al teléfono fijo. Dijo que era corresponsal en la comarca de Manacor para la sección de Sucesos de un medio de comunicación escrito con la central en Palma. El medio hoy en día no existe como tal. Añadió que quería dejarlo y colaborar con nosotros. Decidimos darle una oportunidad y le dejamos muy claro que no podía trabajar para ningún otro medio. Asintió y lo dejamos así.

De vez en cuándo nos contaba alguna cosita, que se publicaba. Pasadas unas semanas Javier y yo sospechamos que el hombre podía estar jugando a dos bandas. Si teníamos una noticia con todos los síntomas de exclusiva y la comentábamos al personaje en cuestión, al día siguiente se publicaba también en el medio del que nos aseguró que se había despedido. Primero hablé con él para aclarar este asunto pero por supuesto no sabía nada. Así que le preparé una trampa con una noticia falsa.

Dejé pasar unos días y le llamé a su teléfono móvil. Le comenté que tenía algo muy importante. Se trataba de la detención de dos mallorquines en El Algarve (Portugal) con 500 kilos de hachís en su coche. Insistí en que se trataba de una gran exclusiva y por lo tanto no debía hablar con nadie de este tema.

Le comenté la posibilidad de que uno de los detenidos fuera un vecino de Manacor, en concreto uno que hacía de monaguillo en una iglesia. El motivo de mi llamada era para pedirle que hiciera alguna gestión, pero siempre con mucha cautela y le insistí en la necesidad de que no dijera nada a nadie porque faltaban algunos datos por confirmar y la operación policial no estaba cerrada. Al cabo de un rato me llamó para decirme que no había podido saber nada del monaguillo, y así lo dejamos.

Al día siguiente el periódico en cuestión llevaba como noticia destacada en portada la detención de dos mallorquines en El Algarve, con 500 kilos de hachís en su coche. En el interior se hacía un amplio despliegue. El redactor que firmaba las páginas aseguraba que se había puesto en contacto con la Policía Nacional y Guardia Civil de Palma; con la embajada de España en Lisboa y con el ministerio del Interior y la policía de Portugal. La respuesta que recibió fue siempre la misma: «no sabemos nada», pero el redactor dejaba claro que «fuentes de toda solvencia han asegurado a este periódico que la noticia es correcta, aunque la operación policial no está todavía cerrada». A menudo coincidía con el redactor en ruedas de prensa y nunca me hizo mención de la ´noticia', ¿qué podía decirme?.

Ben Bradley, que fue director y editor del Washington Post escribió en uno de sus libros (La vida de un periodista) la siguiente frase: «Si te llama tu madre para decirte que te quiere, ¡compruébalo¡».