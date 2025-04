Acepta seis meses de cárcel por practicar sexo con un hombre delante de menores en un parking de Palma

Una mujer aceptó este viernes seis meses de prisión tras admitir que practicó sexo con un hombre delante delante de dos menores de edad a plena luz del día en un concurrido aparcamiento de Palma en mayo de 2021. Su compañero no pudo ser juzgado al no poder ser localizado y ser declarado en rebeldía. Ambos estaban acusados de exhibicionismo y provocación sexual.

La procesada no entrará en prisión al llegar un acuerdo su defensa, ejercida por el abogado Josep Perello, con la representante del Ministerio Fiscal. Como condición para no ingresar en el centro penitenciario no podrá volver a delinquir en los dos próximos años.

Los hechos se remontan a las 17.15 horas del 22 de mayo de hace ahora casi cuatro años. Los procesados se encontraban dentro de un vehículo, aparcado muy cerca de un conocido supermercado ubicado en la calle Bisbe Pere de Puigdorfila de la capital balear, desnudos de cintura para abajo «frotándose mutuamente los órganos genitales» a la vista de todos los que pasaban por allí en ese momento. Y quien por allí transitaba era una mujer con sus dos hijas de 13 y 7 años, que presenciaron, sorprendidas, la escena. En unos pocos minutos se acumularon varias personas alrededor del vehículo.

La madre, alarmada, alertó de inmediato a la Policía Nacional, que envió una patrulla al lugar y puso fin a las prácticas sexuales de la pareja. Y no sólo eso, sino que ambos acabaron en los calabozos detenidos por los agentes.