«Me llamo Sohel, tengo 37 años y en 2019 cumplí el sueño de toda mi vida en Mallorca: abrir mi propio bar de cócteles. Para mí, el Chucca Bar no era solo un negocio: era mi corazón y mi alma, mi hogar, mi orgullo y mi alegría».

El pasado 22 de abril, a las 5.30 horas, el establecimiento, situado en la Playa de Palma, fue devorado por las llamas. Un hombre encapuchado roció un líquido inflamable por el interior y el exterior del local y le prendió fuego. Las cámaras de seguridad grabaron la acción. «En apenas unos minutos me arrebataron todo por lo que había luchado durante años", dice el dueño "con profunda desesperación».

«Ya no hay nada», añade Sohel Abdoulkhanzadeh, que ha iniciado una campaña de donaciones a través de la plataforma Go fund me para reconstruir el establecimiento. Ya ha conseguido más de 4.000 euros. «No quiero renunciar al Chucca Bar. Quiero reconstruirlo por mí. Por mi equipo. Por ustedes, nuestros huéspedes y amigos que han llenado este lugar de vida».

El seguro, cuenta Sohel, solo cubre una parte de los daños. «De repente, mi equipo se quedó sin trabajo y me siento responsable. Ahora me he quedado sin nada, pero no quiero rendirme. Quiero recuperar este lugar y necesito vuestro apoyo.Cada euro ayuda. Cada mensaje compartido cuenta. Trabajemos juntos para garantizar que algo hermoso pueda surgir de estas cenizas».