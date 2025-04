Estafan miles de euros a unos jóvenes suizos en Baleares por el alquiler de una villa que no existe

El plan era pasar unas vacaciones de verano en Ibiza el próximo julio. En cambio, diez amigos suizos cayeron en manos de estafadores y perdieron casi 8.000 euros. Los veraneantes habían reservado una villa a través del portal Booking.com, pero esta casa de vacaciones no existía. Todavía no han vuelto a ver su dinero.

El grupo suizo contó su historia al portal de noticias 20 Minuten. Los diez amigos, todos de entre 19 y 24 años, querían pasar unos días juntos en la isla en verano: «El plan era viajar todos juntos a Ibiza», dijo una de las víctimas. En Booking.com, encontraron una villa adecuada, la reservaron y la pagaron. Fue en ese momento cuando comenzó la pesadilla para el grupo de amigos: «El banco se puso en contacto con nosotros para hablar de un posible caso de fraude», recuerda uno de ellos. «Nos dijeron que probablemente la reserva era una estafa. El dinero se ha ido». Los amigos habían pagado un total de 7.500 francos, el equivalente a unos 7.520 euros. «Teníamos plena confianza en Booking. Sabíamos que había estafas, pero no creíamos que nos afectaría». Una villa que no existe Cuando los veraneantes investigaron en Google Maps, se dieron cuenta de que la casa de vacaciones en Ibiza no existía en absoluto. Aunque Booking.com dijo que cancelaría la reserva de forma gratuita, los suizos engañados aún no han recibido su dinero. «A pesar de varios intentos de contacto escritos y telefónicos por parte de varios de nosotros, solo recibimos respuestas evasivas o fuimos remitidos», dice el artículo en el medio suizo 20 Minuten. De hecho, Booking una vez aseguró que el dinero de la villa en Ibiza sería reembolsado a los suizos. «Eso fue hace dos semanas, todavía no hemos recibido los 7000 francos», describen las víctimas del fraude. También habían recurrido a la policía suiza, quienes les aconsejaron que siguieran intentando comunicarse con el portal de reservas Booking. Los amigos están convencidos: «Obviamente, los mecanismos de seguridad del operador de la plataforma son inadecuados y, en caso de daños, hay una falta de responsabilidad». La respuesta de Booking En el reportaje de 20 Minuten, Booking.com también comenta el caso. El anuncio falso había sido eliminado y el portal también ha prometido «un reembolso completo». Sin embargo, la revisión interna habría demostrado que los estafadores habían pedido al grupo de amigos suizo que realizara un pago fuera de la plataforma. En tales casos, el proveedor aconseja: «Si un alojamiento parece estar haciendo una solicitud para confirmar una reserva o para pagar fuera de la plataforma de Booking.com, recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que no compartan ninguna información personal o financiera». Este tipo de casos de fraude también se repiten una y otra vez en Mallorca, en la que los veraneantes alemanes ya han sido estafados por varios miles de euros con propiedades vacacionales inexistentes. Incluso hay celebridades que han caído en la trampa, como la presentadora y actriz Collien Ulmen-Fernandes.