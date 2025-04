Incendios de coches eléctricos en Mallorca, ¿Una amenaza real?

Los incendios de vehículos eléctricos son cada vez más frecuentes en las carreteras y garajes de España y Baleares no escapa a esta tendencia. Es una cuestión de estadística, a medida que el parque móvil de las Islas incorpora nuevos coches 100 % eléctricos e híbridos, aumenta el número de percances.

El pasado mes de agosto se registró el primer incendio completo de un coche eléctrico en Mallorca: un Jaguar que estaba conectado a un punto de recarga en el Arenal. Ante la falta de medios para combatirlo, los bomberos tiraron de ingenio. Utilizaron un contenedor de obra, que sellaron previamente con poliuretano, para sumergir el automóvil hasta consumir su batería y evitar así el riesgo de reignición. Antes de finalizar 2025 confían en que llegue a la Isla una partida específica de material que proteja a los efectivos de emergencia frente a este tipo de fuegos químicos y les ayude a combatirlos de manera más efectiva.

Han encargado, entre otros, un tanque de inmersión transportable, electroscopios, cables de derivación de alta tensión, una nueva tanda de mantas ignífugas, y material de protección contra arco voltaico. Además estudian la posibilidad de adquirir lanzas de penetración y agentes extintores para litio. El peligro de los siniestros con coches eléctricos no solo es real sino que además es doble: el fuego y la electrocución.

Las imágenes del reciente incendio de un garaje en Alcobendas en el que murieron dos bomberos, han impactado en la retina de todos los ciudadanos. Pep Cerdà, sargento de los Bomberos de Mallorca y coordinador del grupo de excarcelación de accidentes de tráfico, explica a Ultima Hora qué hay de verdad y qué hay de mito en la ignición de vehículos eléctricos, al margen de los intereses que mueven a las compañías que los fabrican.

«El incendio es un peligro potencial para todos los vehículos tanto de combustión como eléctricos (ya sean cien por cien o híbridos), aunque estudios realizados en Estados Unidos nos dicen qué tipo de vehículo tiene más probabilidad de incendiarse. Los cien por cien eléctricos son los que tienen menos riesgo, luego van los diésel, los gasolina y los híbridos, que son los más propensos», explica el experto.

Las compañías no mienten cuando dicen que los coches eléctricos son los que tienen menos riesgo de ignición, si nos referimos a los cien por cien eléctricos, otra cosa es meter a los híbridos en el mismo saco.

Con independencia de cuál sea riesgo de ignición, los bomberos se enfrentan a un problema importante: «en caso de incendio los vehículos eléctricos producen una reacción isotérmica muy superior, lo que implica más calor, gases más nocivos y más tóxicos y su extinción es mucho más difícil», dice Cerdà.

Los bomberos de Mallorca siempre utilizan equipos de protección individual (EPIs) y equipos de respiración autóctona (ERAs) cuando acuden a una llamada de incendio con independencia de cuál sea la causa. El escenario más complicado que se encuentran, como ocurrió con el Jaguar, es que el fuego haya llegado a la batería o que esta sea el foco original. «El problema es que son estancas y si cuando llegamos la batería sigue siendo en su mayor grado estanca, no podemos penetrar con el agua en su interior», relata el sargento.

Algunos fabricantes están dejando pequeños orificios en diferentes zonas de esas baterías que en caso de incendio se funden y dan acceso a los bomberos puedan inyectar el agua. «El problema es que para que eso ocurra el coche tiene que estar con las cuatro ruedas sobre el suelo, no puede haber volcado y no tiene que haber ocupantes en su interior. Además nos encontramos que por estos mismos orificios salen los gases y se forman dardos de fuego que perjudican la intervención. Si eso ocurre, la presión no nos deja inyectar agua a través de ellos», dice el bombero.

Es lo que se encontraron los efectivos cuando acudieron el pasado verano al Arenal de Llucmajor. «Fue el primero completo de un coche eléctrico en Baleares, estaba enchufado al poste de carga. Lo que ocurrió es que las primeras llamadas avisaban de que salía humo a presión de debajo del coche y cuando llegamos ya había dardos de fuego. Empezó por la batería, no se sabe el motivo. El humo iba hacia los hoteles. Fue fácil de extinguir porque le salió un agujero a la batería al deflagrar y pudimos introducir agua, pero después hubo que sumergir el coche durante dos días en un recipiente con agua, porque al no quemarse en su totalidad la batería, quedaba una carga eléctrica residual y había peligro de electrocución. Decidimos sumergirlo para que no se volviera a reiniciar el fuego, porque sabemos que es un problema que dan los vehículos eléctricos que en unas horas, en unos días o incluso en meses el fuego se puede volver a iniciar, la probabilidad de reignición es muy alta», explica Pep Cerdà.

Sumergir el vehículo permitió que el agua penetrara en la batería y la producción de electrolisis, para consumir la carga de energía eléctrica hasta su completa descarga. A falta de un recipiente adecuado para realizar el proceso el sargento recuerda que contactaron con ayuntamientos y empresas hasta conseguir una pluma para elevar el vehículo y un contenedor de escombros que pudiera servir. «Retiramos de la primera línea el coche con una grúa y lo llevamos a una zona más descampada. Nadie se podía acercar al contenedor. Lo acotamos, balizamos y al producir la electrolisis lógicamente no podía estar en un recinto cerrado. El mismo concesionario no se hacía responsable», recuerda.

En estos momentos no existe ningún sistema que permita a los cuerpos de emergencia descargar la batería de un coche eléctrico por completo de forma rápida. «En el proceso se produciría tal reacción isotérmica, que nosotros mismos provocaríamos un incendio. Va contra la termodinámica», relata.

Sabemos por tanto que los coches híbridos son los que tienen más probabilidades de arder pero, ¿cuál es la causa mayoritaria? «Los estudios que se han realizado nos dicen que por probabilidad la mayoría arden cuando están en la estación de carga porque es el momento que la batería se calienta más sobre todo si es una estación de carga rápida», dice Pep Cerdà. El bombero explica que las baterías están compuestas de diferentes módulos y que tienen distintos elementos que controlan esos módulos y las apagan si detectan problemas de carga. «Si el problema no va a más, solo lo tendrás que llevar al taller a arreglar, pero si los sistemas fallan y no paran la carga, o incluso si se siguen produciendo gases, se produce el embalamiento térmico y el coche se incendia», explica el sargento.

La segunda causa más frecuente de los incendios en coches eléctricos es un impacto en la batería. «En el 90 % de los vehículos, esta está debajo del vehículo y si una piedra pega y daña un módulo se puede incendiar», dice el experto. Por eso recomienda que una persona que viva en el campo y circule por caminos sin asfaltar no compre un coche eléctrico que tenga la batería debajo. «Es fácil impactar y hay marcas incluso que te dicen que en caso de un golpe con deformaciones superiores a 2,5 mm hay que cambiar la batería completa», añade.

El bombero recomienda que, siempre que se pueda, el vehículo se recargue con ‘cargas lentas’ y en un espacio exterior. También que se realicen los controles mecánicos periódicos sin excepciones.

Aunque el incendio de coches eléctricos accidentados es más infrecuente, si se produce es especialmente peligroso. Las imágenes del autocar que cayó de un puente en Venecia, en el que murieron 22 personas en 2023 dieron la vuelta al mundo. «En un accidente de tráfico la batería no tiene por qué incendiarse pero en caso de accidentes graves la batería puede partirse en dos y que queden ocupantes del vehículo atrapados. Puede ocurrir que las víctimas toquen y sufran una electrocución», explica Cerdà.

Por eso el coordinador del grupo de excarcelación de accidentes de tráfico de los Bomberos de Mallorca hace un llamamiento a la ciudadanía para que dé aviso a emergencias y no toque el coche hasta la llegada de los bomberos. Es muy importante que en el momento de la llamada facilite el número de matrícula porque los bomberos pueden saber así el modelo exacto del vehículo y su año de fabricación, preparándose de antemano para el siniestro.

«Tenemos mantas especiales que se ponemos en el suelo y guantes que nos protegen frente a descargas de hasta 1.000 w. Hace año y medio que pedimos material electroscopio que nos permitirá saber si el coche está electrizado, también tenemos líneas de derivación de cables a tierra. No se puede tener certeza absoluta, pero sí tener un mínimo de seguridad», destaca el sargento.

Los bomberos están formando además a las policías locales de Mallorca, al 061 y a la Policía Nacional para este tipo de intervenciones. «Lo hacemos porque al final nos ha venido antes el problema que la solución, a pesar de que los primeros coches eléctricos se construyeron hace más de cien años», dice Cerdà.

Los incendios eléctricos no solo afectan a los automóviles o autocares. Ya hace tiempo que Transports de les Illes Balears (TIB) prohibió el acceso con patinetes y bicicletas eléctricas a sus autobuses, trenes y estaciones. ¿Por qué no se ha prohibido en cambio el acceso de coches eléctricos a los aparcamientos públicos subterráneos?

Hay países que ya se están planteando este problema, China ya ha restringido la entrada de este tipo de vehículos en sus parkings soterrados. En cambio en España tenemos normativas que obligan a poner puntos de recarga en aparcamientos públicos y en viviendas con garaje de nueva construcción.