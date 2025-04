Conocí a Carlos Bueren a principios de la década de los 90. Era magistrado de la Audiencia Nacional y, junto a Baltasar Garzón, instruía la mayoría de grandes causas que había en España por narcotráfico, terrorismo y otros delitos. Una mañana me llamó por teléfono a la redacción de Ultima Hora. Dijo que había recibido por fax copias de unas páginas y tenía interés en hablar conmigo. Se trataba de informaciones sobre un desembarco de 600 kilos de cocaína en Cubelles (Tarragona). Ocurrió en abril de 1988 y en su día se dio información al respecto a nivel nacional. Pero lo que se había mantenido en secreto -y este era el tema al que tuve acceso y en el que estaba interesado el juez porque lo estaba investigando- es que de los 600 kilos «desaparecieron» 38 y que en la operación intervinieron mallorquines y guardias civiles de la Comandancia de Palma. Los primeros como confidentes y los segundos como receptores de sus informaciones.

Para mí fue un placer recibir la llamada y por supuesto que di todas las facilidades para tener un contacto habitual, que era lo que propuso Bueren. Después de varios meses me dijo que si iba a Madrid me dedicaría toda una mañana, y fui. Me enseñó algunas dependencias de la Audiencia Nacional y en su despacho mantuvimos una charla, para mí muy enriquecedora. Sobre todo cuando hablábamos de la justicia en general y me dijo textualmente: «Imagínate que te acaban de juzgar por narcotráfico y yo como juez redacto una sentencia, técnicamente correcta, en la que te declaro culpable y te condeno a x años de cárcel. Después me voy a tomar un café, me relajo un rato y redacto otra sentencia, también técnicamente correcta, y te declaro inocente. ¿Cómo lo ves?». La verdad es que no supe qué decir. La percepción de la administración de justicia que tenía hasta entonces se tambaleó y cayó desplomada.

Acto seguido me llevó a ver un juicio que se celebraba contra un etarra; me presentó a Garzón... en fin, un día mágico profesionalmente hablando. Años después Carlos Bueren se pasó al sector privado y a Garzón se lo quitaron de en medio «con juicios arbitrarios, sin independencia ni imparcialidad». Eso es lo que dictaminó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Ya en Mallorca y con el paso del tiempo, he vivido como espectador algunas sentencias, «técnicamente correctas», que me han hecho recordar las palabras de Carlos Bueren. Por ejemplo, en las más recientes aparecen Penalva y Subirán.