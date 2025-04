Detenido un hombre en Palma por hacer un 'simpa' de 110 euros a un taxista

Se hizo pasar por un turista británico, pero resultó ser un peruano de 54 años que vivía con su tía en Ciutat. La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por hacer un 'simpa' de 110, 24 euros a un taxista de Sóller. El varón, que iba acompañado de otras personas que se apearon del vehículo con rapidez, resultó que residía con su tía en la capital balear. El varón está acusado de un delito leve de estafa.

Los hechos, según ha informado la Policía Local de Palma en nota de prensa, se remontan a la madrugada del pasado día 4. Varios agentes del Grupo de Acción Preventiva (GAP) fueron requeridos por un taxista de Sóller en la zona de es Portixol. Les contó que estuvo 45 minutos realizando diferentes trayectos desde Sóller, Calvià y Palma con varios pasajeros, uno de los cuales aún seguía en el coche. El importe total de la carrera ascendía a 110,24 euros y el pasajero alegó no tener dinero.

El sospechoso se encontraba claramente bebido e intentó engañar a los policías locales diciéndoles que era turista del Reino Unido y no se acordaba dónde estaba alojado. Al no poder identificarlo, fue t trasladado a la comisaría de la Policía Nacional, donde no se pudo comprobar su identidad con los datos

facilitados. Ante la falta de una filiación fiable, sin domicilio conocido y sin garantías de presentarse ante la autoridad judicial, se le detuvo como presunto autor de un delito leve de estafa y fue trasladado a las dependencias policiales de Sant Ferran.

Una vez allí, el detenido facilitó nuevos datos, manifestando residir con su tía en Palma y aportando la dirección exacta. Una patrulla se desplazó hasta el domicilio y pudo comprobar que se trataba de un ciudadano peruano de 54 años.