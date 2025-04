La autopsia lo confirma: El bebé de Almería murió por herida con instrumento cortante

El informe preliminar de la autopsia realizada al bebé de 37 días que falleció este domingo en Roquetas de Mar (Almería) tras ser sometido a una circuncisión concluye que la causa de la muerte fue una «herida por instrumento inciso-cortante».

Así lo han indicado a EFE este miércoles fuentes judiciales, que han precisado que el caso pasa a ser instruido ahora por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Roquetas de Mar, que fue el órgano judicial encargado del levantamiento del cadáver en el centro de urgencias de la Avenida Reino de España, donde los padres del bebé acudieron con el menor ya sin vida sobre las 21:30 horas del domingo.

Aunque el cuerpo aún no ha sido reclamado por ninguna funeraria -a petición de los propios padres-, el forense ha autorizado su inhumación al considerar concluidos los trabajos de análisis preliminar y la recogida de muestras para las investigaciones. El detenido por estos hechos es un ciudadano de origen maliense, que permanece en prisión provisional acusado de un presunto delito de homicidio imprudente. Según los datos de la investigación, el menor, nacido el pasado 6 de marzo, fue intervenido en la vivienda familiar situada en la avenida Cortijos de Marín.

Fue llevada a cabo supuestamente por el ciudadano maliense sin titulación médica ni condiciones sanitarias adecuadas, una intervención acordada entre los progenitores y el arrestado, al que habrían pagado cien euros por llevar a cabo la intervención.

La hemorragia comenzó horas después, y el bebé no recibió atención médica hasta que fue trasladado al centro de urgencias, donde los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida. En su declaración ante la jueza, el arrestado negó dedicarse profesionalmente a estas prácticas, aunque admitió haber realizado la intervención tras varias insistencias de los padres y aseguró que permaneció unos diez minutos en la vivienda y que, cuando se marchó, el menor no sangraba.