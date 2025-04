El periodista Raul Valls hackeado: «Es un virus, no hagáis nada, ningún bizum»

Si el martes 8 de abril era el líder de Vox Palma quien, a causa de un ‘hackeo’, comenzó involuntariamente a enviar a sus contactos un mensaje en el que pedía 300 euros; hoy le ha ocurrido lo mismo al periodista mallorquín, Raul Valls. Aunque, en este caso, la petición de los piratas informáticos ha aumentado un poco, hasta los 450 euros.

«Hola, necesito 450€ en la cuenta. Me los puedes prestar? Mañana te lo devuelvo», reza el mensaje. Entre las 12:00 y las 13:00 horas de la mañana de este martes, numerosos contactos del reportero han recibido la extraña petición.

Raul ha realizado rápidamente un aviso a través de sus redes sociales en el que alerta a sus seguidores y amigos sobre lo ocurrido: «Es totalmente falso, es un virus, están contestando en mi nombre, no entréis, no hagáis nada, no hagáis transferencias, ni bizums, están hablando a través de mi cuenta, ojo».

De hecho, algunos periodistas han seguido la conversación al suplantador, pero cuando se le propone quedar en persona, las respuestas finalizan. El conductor de Quisqui podcast se encuentra en la Jefatura poniendo la correspondiente denuncia.

Fuentes policiales han informado de que las estafas con los teléfonos móviles se están sucediendo a un ritmo vertiginoso y que cada semana se interponen «decenas de denuncias» por este motivo. Debido a esta circunstancia, los equipos contra los Delitos Telemáticos se encuentran colapsados.