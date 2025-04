La película de 'La Paca'

Era lo que le faltaba a ‘La Paca’, una película sobre su vida. Y en eso se está trabajando. Ella es, ‘La Chusa’ y se ha rodado en Mallorca y Barcelona. El papel de la ex matriarca lo asume Lolita Flores y el guion se basa en lo que en Ultima Hora hemos denominado ‘caso Son Banya’. Un asunto del que siempre hemos llevado la delantera a nivel informativo y que en el libro ‘La Paca, Son Banya y yo’ Francisca Cortés desvela el misterio que faltaba por resolver. En abril de 2006 se robaron seis millones de euros de una especie de zulo construido en una finca propiedad de ‘El Moreno’, hermano de la matriarca. La finca está situada en un extremo del poblado. A partir de ahí se produjeron detenciones ilegales, torturas y se vieron implicados en la trama un policía y su compañera, que engañaron al juez que instruía la causa. ‘La Paca’ y su hija, ‘La Guapi’, grabaron con el policía una larga conversación en la que salen a relucir vergonzosas realidades.

El director de la película, David Ilundain, define a ‘La Paca’ como una mujer inteligente, entre otras cualidades. Lo mismo dijo el exjuez Castro, y eso es algo que también pensé al principio de conocerla personalmente. Pero con el tiempo cambié la opinión por la de una mujer espabilada, y punto. Porque no creo que sea inteligente una persona a la que la policía le encuentra decenas de millones de euros que guarda enterrados en diferentes puntos del poblado. Ni es inteligente una mujer que se dejó engañar por un juez de una manera absurda. Esto es, cuando el juez instructor supo de la existencia de la mencionada cinta le prometió que si se la entregaba haría lo posible por ayudarla en el juicio. Ella entendió que no le pasaría nada hasta que se dio de bruces con la realidad. En Palma la condenaron a 22 años.

Por cierto, además de espabilada puedo decir que también es mentirosa o, que no tiene palabra. A finales de 2023 me citó en la casa donde vive, en s’Hostalot, porque dijo que tenía que contarme muchas cosas. Fui y hablamos un buen rato del robo, de los autores, de su vida...y en un momento dado me imploró que le dejara una cosa, que era un favor ‘mu grande’, y me prometió por todo lo que juran y prometen los gitanos que máximo en un mes me lo devolvería. La verdad es que desde el primer momento fui consciente de que no cumpliría su promesa. Y así ha sido.

Para opinar de la película, vamos a esperar a verla. De momento, lo que se ha criticado en algunos foros es que parece ser que se justifica que cuando entró en el mundo del narcotráfico ‘La Paca’ no tenía más opciones, por el hecho de ser gitana y vivir en Son Banya. Claro que hay más opciones, pero antes de decirlas vamos a esperar a ver qué dice ‘La Chusa’.