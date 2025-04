Las horas de vuelo del piloto o un posible fallo mecánico, las posibles causas del accidente del helicóptero

Las primeras investigaciones sobre el accidente del helicóptero que este jueves se saldó con la muerte de una familia de cinco españoles más el piloto se dirigen hacia la formación y experiencia del piloto y hacia posibles fallos mecánicos, sin ninguna certeza hasta el momento. El Organismo Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, en inglés) examinará cuidadosamente las horas de vuelo del piloto en general y en la ciudad de Nueva York en particular, según el diario New York Post, que cita a fuentes de la investigación que no identifica.

Esa fuente dijo que Nueva York es un lugar muy apreciado por los pilotos 'novatos' porque, por la cantidad de vuelos que se opera en sus cielos, les permite ganar muchas horas de entrenamiento. En su cuenta de X, el NTSB señaló que hoy dará una rueda de prensa con aspectos preliminares de la investigación, e invitó a los testigos del accidente que puedan aportar algún detalle a que se lo comuniquen en una cuenta de correo específica. En cuanto al fallo mecánico, las pesquisas tratan de establecer si el piloto sufrió un problema de transmisión que le obligó a ejecutar una 'maniobra extrema'. Los pilotos de helicópteros son instruidos para reaccionar ante un fallo de motor cuando éste se avería y las aspas siguen girando por inercia, tiempo en que ellos pueden intentar un aterrizaje forzoso poniendo la nave en el llamado 'modo autorrotación'. Es posible -según la fuente citada por el diario- que el piloto tratara de solucionar el problema del motor en lugar de utilizar ese 'modo autorrotación', precipitando así el desenlace fatal. Lo poco que se sabe, según han mostrado las imágenes grabadas por espontáneos, indica que el helicóptero se partió y las aspas se separaron del cuerpo principal, así como la cola, antes de caer al agua. Pero, por el momento, no hay ninguna certeza oficial sobre lo sucedido y todo son hipótesis sin confirmar. Ni siquiera se conoce la identidad del piloto, cuando la de los pasajeros ha sido aireada por todos los medios y por la compañía misma que los embarcó. El propietario de la compañía que organizaba el viaje turístico -New York Helicopter Tours-, Michele Roth, dijo que el piloto se había comunicado con la base poco antes del accidente para decir que regresaba al helipuerto para repostar, y que llegaría en tres minutos, pero nunca lo hizo, según informó Roth al diario The Telegraph.