El conductor que se había despistado

El pasado martes, al mediodía, un coche enfiló hacia la entrada de Son Banya. El conductor, que iba a por su dosis, se topó con un gran operativo de la policía y operarios municipales, que derribaban las casetas de los narcos. «Ups, iba al aeropuerto y me he equivocado de desvío», mintió como un bellaco. Luego, como alma que lleva el diablo, dio marcha atrás: «Bueno, me voy que mi vuelo sale ya».

Cumbre Quien no pasa por la bodeguilla de Toni ‘Manero’ Suárez, ex jefe antidroga, no es nadie. Y el miércoles hubo cena secreta de jefes policiales: Guillem Mascaró, Jaume Pla, Tomás Brull y Elicio Ámez. ¿Conspiraron? Comisario Juan Márquez, comisario de la Policía Nacional, es también un gran mecánico. Vamos, que cuando Penalva y Subirán quisieron dejarlo sin trabajo podría haber montado un taller. En forma Jaime Martínez, alcalde de Palma, sigue con su dieta y está hecho un figurín. ¿Será para que los narcos de Son Banya no puedan verlo? Abogado Chiqui Herrero, abogado, pintor y muchas cosas más, pasa por una época trascendental y el otro día decidió cortarse sus míticos rizos. ¿Perderá la fuerza, como Sansón? Vampiros El cuartel de San Fernando es una caja de sorpresas. Uno de sus policías, Gaspar Torrens, ha publicado un libro muy interesante sobre vampiros. Normal, por allí ha habido algún que otro Nosferatu. Boda Ya hay fecha. El hercúleo Primo, jefe de seguridad de los juzgados, se casará con su novia Marián el 25 de octubre en Binissalem. Alcalde Por cierto, que les casará Víctor Martí, el alcalde del pueblo. Lo que no sabemos es si habrá un anillo suficientemente grande para Primo. Pregunta ¿Quién es el conocido político conservador de la Isla que vive un tórrido affaire con una subordinada? Concierto Éxito total el sábado del policía local y elfo Maties Tortella en el Gremi, con su banda Héroes Tribut Band, que recrea magistralmente a los de Bunbury. Se agotaron las entradas y ya hay proyectos para otros conciertos. Vamos, que casi son más célebres que el grupo original. Charla A Joan Oliver se lo rifan. El mando policial de Bunyola ha dado una charla en Alcúdia sobre animales, que fue aclamada. Viaje El letrado Toni Lluís Antich viajó a Valencia con su novia, para ver el partido del Mallorca. Perdimos, pero ahora puede fardar ante Miquel Àngel Cardell que él fue y aquél no. Bomberos El exjefe del Cuerpo, Manuel Nieto, lució el miércoles una camisa de insectos que causó furor. Un bombero arácnido. Escapada del secretario general de la Policía José Vicente Fernández ‘El Puma’, secretario general de la Policía Nacional de Balears, ha pasado un loco fin de semana en Albacete, donde su universidad cumplía medio siglo. Y se reencontró con sus amigos de entonces y fue a un concierto de ‘Los saltamontes melancólicos’, donde cantó ‘Yo soy aquel’. Adiós José Luis Garau, el comisario principal de Valencia muy vinculado con Mallorca, se ha jubilado tras una brillante e impoluta carrera. Ayer, el jefe superior de Balears, José Luis Santafé, gran amigo suyo, viajó hasta esa ciudad para darle un abrazo y desearle mucha suerte. Chófer El letrado Diego González se desvive por sus clientes. Tanto, que el otro día llevó a la familia de un detenido de Inca a Manacor. Abogado y taxista. Bronca Tremenda la bronca entre una jueza de Palma y un mediático abogado en un juicio. Parecían Montoya y Anita, de la Isla de las tentaciones. Música A un vecino de Ciutat denunciado por ruidos le ofrecieron un pacto: «Acepto lo que sea, pero a Camela lo voy a seguir poniendo».