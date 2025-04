El profesor de Palma acusado de abusos a cuatro alumnas: «Quiero pedir perdón, las chicas no se merecían vivir eso»

El profesor de instituto de Palma acusado de abusos sexuales a cuatro alumnas de entre 13 y 16 años y para el que la Fiscalía solicita ocho años de cárcel se mostró este jueves arrepentido por lo sucedido. «Quiero pedir perdón por mi comportamiento. No se merecían vivir eso las chicas». El docente, español de 45 años y que impartía clases de música, achacó su conducta al consumo de cocaína. «En aquella época no razonaba bien. Era consumidor a diario de cocaína e iba a clase puesto. Mi cerebro no era coherente en nada», explicó el acusado, que está asistido por el abogado Bernat Garí.

El juicio finalizará en mayo, cuando se presentará un informe forense para acreditar que el procesado actuaba en ese momento, entre marzo y mayo de 2022, bajo la influencia de las drogas. Su letrado, que ha recordado que su representado reconoce los hechos, considera que lo ocurrido es «como mucho» un delito de vejaciones.

Las víctimas han recordado durante la vista, celebrada en una sala de lo Penal de Vía Alemania, las conversaciones mantenidas con el que era su profesor de música. «Al principio hablábamos de cosas sin sentido, pero me di cuenta que la cosa se ponía seria. Le dije que estaba cometiendo un delito y me contestó que no pasaba nada si se quedaba entre nosotros», relató la chica, que por aquel entonces tenía 15 años. Todas las denunciantes admitieron que no llegaron a verse en persona a solas con él. El acusado, que fue detenido por la Policía Nacional tras la denuncia de las familias de las adolescentes, subrayó que la droga le consumió, también los recuerdos. «No recuerdo nada. Sólo sé que cuando hablaba con ellas luego borraba los mensajes», dijo. También explicó que había días que impartía clase sin dormir. «Sé que está mal, pero en ese momento podía hacerlo», explicó. «Podemos quedar si quieres», «estoy soltero para ti y follarte», «¿Qué talla de sujetador usas?», «si fueras mayor otro gallo cantaría», «me gustan tu culo y tu cara, podemos quedar». Estos son sólo algunos de los comentarios realizados por el profesor y recogidos por la Fiscalía en su escrito. El procesado contactaba con ellas a través de la red social Instagram. Allí les comentaba sus fotos y posteriormente entablaba conversaciones por privado. El docente, que está acusado de cuatro delitos de abuso sexual y tres leves de vejaciones, además de la pena de prisión, afronta el pago de 9.000 euros en indemnizaciones por los daños morales ocasionados. El juicio quedará visto para sentencia el próximo mes de mayo con la segunda y última sesión.