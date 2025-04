Una joven de 18 años encuentra una cartera con 360 euros en Alcúdia y la entrega a la policía

«Hacía poco que me robaron la cartera con dinero dentro y pensé que si hubiese sido mía me hubiera gustado que actuaran así». Cristina es una joven de 18 años que la semana pasada se encontró una billetera con 360 euros en Alcúdia y la entregó a la Policía Local, que halló a su propietario. «Se puso en contacto conmigo y me dijo que menos mal que había gente como yo», relata la chica.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles día 2. «Me bajé del bus camino al trabajo y vi una cartera en el suelo. No encontré ningún tipo de documentación, pero al abrir una cremallera había dinero, mucho dinero. Ni lo conté, sólo llame a la policía para decirle donde estaba y que vinieran a buscarla, que llegaba tarde», relata la joven a Ultima Hora. Una patrulla acudió a recogerla y agradeció tan noble gesto a la adolescente. La Policía Local, a pesar de no haber ningún documento acreditativo dentro de la cartera, halló a su propietario. «El hombre me escribió para darme las gracias, estaba pasando un mal momento me dijo que menos mal que había gente como yo», sostiene Cristina. La joven explica que creyó que nunca iban encontrar al dueño cuando vio que no había nada con nombre. «Estoy muy contenta de que tenga su cartera y el dinero», subraya la chica. Su acto ha sido aplaudido por la Policía, que compartió en redes sociales el gesto y calificó a la chica de «ciudadana ejemplar».