«Dio su vida por salvar a sus hijas. Bernat giró el volante y gracias a eso siguen conmigo»

«Dio su vida por salvar a mis hijas. Bernat giró el volante y eso permitió que sigan conmigo». La mujer del hombre que falleció en un accidente de tráfico en la carretera en abril de 2022 en la carretera que une sa Rápita con s'Estanyol recordó en el juicio contra el conductor acusado de provocar el choque lo ocurrido. El encausado admite que conducía bajo los efectos del alcohol y que, por eso invadió el carril contrario. El BMW que guiaba colisionó contra el vehículo que llevaba en fallecido. Junto a él iban tres de sus hijas y otra mujer adulta. Todas ellas, heridas. Justo antes de la colisión, el conductor dio un volantazo y toda la fuerza del impacto quedó concentrada en su zona. Murió en el acto.

Su viuda relató en el juicio lo que vio cuando llegó al lugar del accidente, cuando sus hijas aún estaban atrapadas en el amasijo de hierros. «Tras el choque, la pequeña, que tenia diez años despertó a bofetadas a su hermana. Se dirigió a su padre, le tocó, le abofeteó y como no se despertaba le dio un beso». Como la defensa del acusado admite los hechos y la calificación, la discusión en el juicio se centra en la condena: la Fiscalía reclama dos años y medio de cárcel, la acusación particular, cuatro y la defensa plantea que debe aplicársele una atenuante por haber consignado 40.0000 euros. La mujer del fallecido reclama consecuencias: «Lo que me preocupa de este proceso es que a mis hijas se les educa en que todo acto tiene una consecuencia. Me asusta cómo las tendría que explicar que tienen que ser responsables si una imprudencia así no tiene consecuencias».

En su intervención, el acusado pidió perdón: «Lo siento mucho, fue un accidente y me sabe muy mal». Explicó que ese día había ido a jugar al pádel en Motuïri con un amigo y que, tras el encuentro, en torno a las seis de la tarde tomó un par de cervezas. Después fue a sa Rápita, al club náutico, donde había tardeo, volvió a consumir y llevó a su amigo a casa. En torno a las once regresaba a su domicilio y fue cuando se produjo el suceso. «Yo estaba en condiciones de conducir; estaba cansado por el trajín de todo el día, pero estaba en condiciones», insistió. «Fue muy rápido, fue un segundo. Tuve que salir por la ventana del coche porque las puertas no se abrían». No se explica qué ocurrió. «Sigo sin entenderlo, el informe de la Guardia Civil dice que invadí el carril contrario por el alcohol. Será eso». El examen de alcoholemia arrojó un resultado de 0,68.

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico explicó que fue un accidente especialmente grave. Señaló que el estado de la carretera era correcto y que la colisión se produjo tras un cambio de rasante y en una pequeña curva que limitaba la velocidad a 70 por hora, aunque el conductor dijo que iba entre 80 y 100. El conductor no llegó a pisar el freno en ningún momento al invadir el otro carril y provocar la colisión en una distracción atribuida al alcohol. El agente describió el estado del conductor poco después: «Balbuceaba a la hora de hablar. Era educado pero frío». La magistrada tendrá que decidir en la sentencia cómo valora los 40.000 euros consignados por el acusado. Si son suficientes para que esquive el ingreso en prisión o no y si bastan para atenuar su responsabilidad penal por homicidio y lesiones imprudentes. Los seguros han indemnizado a las víctimas del siniestro con cerca de 750.000 euros.