La detención en Palma de un peligroso maltratador que extorsionaba a su ex y a sus amigos

Agentes de la Policía Nacional han logrado localizar y detener en Palma a un peligroso maltratador que, en numerosas ocasiones, había quebrantado la orden de alejamiento interpuesta por su expareja, amenazado de muerte al entorno de la víctima y protagonizado varios delitos de daños y agresiones a los amigos de ella; entre ellos, embestir un vehículo en el que había varios amigos de su exnovia y rociar el interior con spray de pimiento, poniéndoles en grave peligro y ocasionándoles lesiones.

La investigación de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer) se inició a raíz de la denuncia de la víctima. No era la primera vez. La mujer ya contaba con una orden de alejamiento que su presunto agresor ya había quebrantado. Entre los numerosos ataques del 'ex' la mujer explicó a los agentes que, el pasado 21 de marzo, se encontraba en compañía de unos amigos en un polígono de Palma cuando él apareció profiriendo amenazas. Les dijo que tenían que irse del lugar porque la mujer no podía estar si no era en compañía suya.

El grupo decidió abandonar el lugar pero el joven, de origen español, continuó enviando mensajes amenazantes a su expareja; por lo que la Policía Nacional elevó el riesgo de la mujer a extremo. Varias unidades establecieron una protección integral y permanente a la víctima mientras trataban de localizar al susodicho.

Al día siguiente los agentes de la UFAM recibieron una denuncia por parte de un amigo de la víctima, indicando que una vecina le había alertado que su vehículo estaba en llamas. De hecho, el coche presentaba daños compatibles de haber sido incendiado intencionadamente, mediante sustancias inflamables. Posteriormente se tuvo noticias a través de una tercera persona que el investigado por los malos tratos habría reconocido los daños como una supuesta represalia al pensar que el amigo era pareja de su ex.

Los agentes, el día 23, volvieron a recibir otra denuncia por parte del amigo de la mujer. En esta ocasión el amigo de la víctima conducía su vehículo en compañía de dos amigas cuando fue acometido por el investigado que le profirió amenazas de muerte. El investigado les lanzó un objeto para después embestirles con su vehículo, provocando daños en el automóvil. Por si fuera poco, el investigado roció spray pimienta en el interior, en el que había tres personas, y como consecuencia del spray y de la colisión, los ocupante sufrieron diversas lesiones.

Los agentes siguieron con la investigación priorizando la localización del hombre, quien se encontraba fugado y en paradero desconocido, intensificando todas las gestiones para su hallazgo, comprobando como había quebrantado la orden de alejamiento y que además le constaba una requisitoria judicial por un delito de daños.

Los investigadores de la UFAM lograron localizar al varón en un vehículo en el Poligon de Llevant donde procedieron a su detención. Los agentes encontraron en el interior del coche el spray tipo pimienta, que fue intervenido, además de un cuchillo y un trozo de hachís.

El detenido ha pasado a disposición judicial, donde se ha decretado prisión provisional. Está acusado de varios delitos: malos tratos, quebrantamiento de condena continuado, lesiones y daños, episodios violentos contra su expareja, daños y agresión.